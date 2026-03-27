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Antonio Huertas, nuevo Embajador Honorario de la Marca España

El nombramiento se produce en la categoría de Gestión Empresarial

Huertas: “Ser nombrados hoy Embajadores Honorarios de la Marca España no es solo recibir un título. Es, ante todo, un compromiso”.

Antonio Huertas ha recibido el reconocimiento como Embajador Honorario de la Marca España de la mano de S.M. el Rey Felipe VI.

Antonio Huertas ha recibido el reconocimiento como Embajador Honorario de la Marca España de la mano de S.M. el Rey Felipe VI. / Casa de S.M. El Rey / Jose Jimenez

S.M. el Rey ha entregado esta semana las acreditaciones a la XI Promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME), iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), que reconoce a aquellas personas cuya trayectoria profesional y prestigio internacional contribuyen de manera ejemplar a proyectar una imagen positiva de España en el exterior.

Entre los siete embajadores nombrados esta año se encuentra el villanovense Antonio Huertas, presidente de Mapfre y presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. Huertas fue el elegido para agradecer esta distinción en nombre de la XI Promoción de Embajadores.

En su intervención, Huertas señalo que” aceptar este nombramiento no es un título, sino un compromiso, y los Embajadores estamos llamados a liderar, desde nuestra visibilidad y nuestro ejemplo, este movimiento colectivo, impulsado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y nos hacen fuertes. Nuestra misión es dar voz a lo mejor de España, amplificar lo que nos une como país, generando orgullo entre los españoles y transmitiendo confianza al mundo”.

S.M. el Rey también señaló: “Contamos con un extraordinario patrimonio de talento y con un amplio tejido de marcas líderes en numerosos sectores que, con su trabajo diario, transmiten una imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo. Y eso queda muy patente en las trayectorias que tenemos el honor de reconocer hoy aquí”.

Con esta undécima promoción, España ya cuenta con 81 Embajadores Honorarios, en 7 categorías diferentes.

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