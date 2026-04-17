Semana Informática aborda las claves para un futuro digital seguro, sostenible y centrado en las personas

València acoge del 21 al 23 de abril la Semana Informática 2026, una cita clave para el ecosistema tecnológico valenciano que reunirá en Las Naves a profesionales, empresas, universidades e instituciones en torno a los grandes desafíos del ámbito digital. El encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV), consolida su papel como foro de referencia para el análisis estratégico de la transformación tecnológica.

Bajo el lema “Tecnología con propósito: diseñando el futuro digital”, el evento, que cuenta con la colaboración de más de 60 entidades, instituciones y empresas, impulsa la reflexión sobre un modelo tecnológico más sostenible, confiable y centrado en las personas, que es en la actualidad una de las demandas de la profesión.

En esta vigésima primera edición, más de 50 expertos del sector TIC abordarán las tendencias y los principales desafíos tecnológicos poniendo el foco en su influencia social y la mejora del bienestar ciudadano, en un formato dinámico que busca potenciar el intercambio de conocimiento y la cooperación entre los diferentes actores.

El presidente del COIICV, Alejandro Blasco, destaca el enfoque estratégico de esta edición en un momento clave para el sector económico y social valenciano. Para Blasco, “estamos en una fase en la que no basta con innovar, sino que es imprescindible definir hacia dónde queremos avanzar como sociedad digital”. Además, sostiene que “hablar de inteligencia artificial responsable, de soberanía tecnológica o de sostenibilidad implica tomar decisiones con impacto a largo plazo. Esta Semana Informática nace precisamente con esa vocación de generar reflexión, pero también impulsar la acción”.

Cartel Semana Informática 2026. / COIICV

El presidente del COIICV subraya que el evento “refuerza el papel de la ingeniería informática como disciplina clave para garantizar que el desarrollo tecnológico sea seguro, ético y alineado con las necesidades reales de la ciudadanía y de las organizaciones”.

Tres jornadas presenciales

Semana Informática 2026 arrancará el martes 21 de abril con una sesión presencial en Las Naves dedicada a la evolución de los servicios digitales en la administración pública, así como a los retos de la digitalización orientada a la ciudadanía. En ella, expertos de ámbitos públicos y privados debatirán sobre el impulso de servicios digitales sostenibles, capaces de optimizar recursos y mejorar la eficiencia de la administración, así como sobre el papel de la inteligencia artificial ética y responsable en la mejora de la toma de decisiones públicas. También se analizará la evolución de la experiencia de usuario en los servicios digitales como elemento clave para una administración más accesible.

La segunda de las jornadas, el miércoles 22 de abril, versará sobre las soluciones TI sostenibles para la empresa y abordará temas claves como los obstáculos geopolíticos para la regulación europea de la tecnología o la economía digital, que pondrá sobre la mesa el papel de la ingeniería informática como motor de competitividad, innovación y desarrollo económico. En esa misma jornada, se hablará de computación cuántica y de ciberseguridad industrial, así como de neurodiversidad en entornos tecnológicos.

La tercera y última jornada, el jueves 23 de abril, Semana Informática 2026 acogerá el XXI Congreso de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, que abordará cuestiones relevantes para comprender el peso creciente de las tecnologías de la información y su impacto económico y social en diferentes sectores profesionales. Entre ellas, se analizarán las soluciones tecnológicas de ayuda a personas con discapacidad, las claves para rentabilizar empresas de software y se dará a conocer el Clúster Digital de la Comunitat Valenciana como palanca de desarrollo económico e innovación. En el ámbito de la educación, el evento tratará el impacto de la tecnología en los entornos formativos, la evolución de los modelos digitales aplicados al aprendizaje, así como en el papel de la inteligencia artificial en el aula, y la transformación de los departamentos tecnológicos en el entorno educativo.

Dos seminarios online

En paralelo a las sesiones presenciales en Les Naus, Semana Informática cuenta con dos seminarios online. El martes se celebra “De la alerta al informe ejecutivo: automatizando operaciones de seguridad con Wazuh”, que explica cómo construir y mejorar un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) utilizando herramientas open source. Y el jueves es el turno del seminario “Software inteligente: cómo la IA transforma el desarrollo, la validación y la calidad”, que explicará, con ejemplos prácticos, cómo integrar la IA de forma estructurada en el ciclo de desarrollo para hacer el proceso más ágil, eficiente y fiable, reduciendo errores y costes.

La programación se completa con la jornada del Service Management Institute (SMI): “Excelencia en Dirección de Servicios. El SMBoK®, el Director de Servicios y los nuevos estándares”, que se celebrará la tarde del miércoles en Las Naves.

Premios Sapiens, reconocimiento del COIICV al sector

El broche de oro de Semana Informática lo pondrá el acto de entrega de los tradicionales Premios Sapiens que otorga el COIICV y que se celebrará en el edificio Veles e Vents de València. Se trata de unos galardones que cuentan con una larga y exitosa trayectoria y que reconocen a profesionales, empresas y administraciones públicas que sobresalen en el uso ético y social de las TI, así como en dar valor a la ingeniería informática, a sus profesionales, investigadores y empresas del sector.

Estos premios son el reflejo de un compromiso compartido con la excelencia, la responsabilidad y el progreso. El Colegio otorga distinciones en las categorías de mejor empresa, proyecto, divulgación digital, humanismo y compromiso social, académico, profesional y una mención especial al mejor proyecto de la Administración Local.

Un punto de encuentro para el liderazgo digital

Semana Informática, que en esta 21ª edición cuenta con la colaboración activa del Ajuntament de València a través de la Valencia Innovation Capital, es un evento de referencia en el que la ciudadanía, profesionales, empresas y organizaciones del sector comparten conocimientos de vanguardia, exploran el estado actual de las diversas técnicas y tecnologías, y debaten los desafíos éticos y sociales constantes que surgen a nivel global. Además, se analiza cómo abordar estos desafíos desde una perspectiva multidisciplinaria. Puedes consultar toda la información sobre el evento en su página web.