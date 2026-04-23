El XXI Congreso de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana centra su debate en el impacto social de la tecnología

Semana Informática 2026 ha acogido hoy, en su tercera y última jornada, el XXI Congreso de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, celebrado bajo el lema “Tecnología con propósito: diseñando el futuro digital”; el encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV), ha abordado cuestiones clave para comprender el creciente protagonismo de las tecnologías de la información, así como su impacto económico y social en distintos ámbitos profesionales.

La apertura del Congreso ha corrido a cargo de Alejandro Blasco, presidente del COIICV, y Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII).

En su discurso, Blasco ha dado la bienvenida y ha señalado que “la tecnología con propósito solo es posible si contamos con profesionales formados, éticos y comprometidos”. “Hoy reivindicamos el papel del ingeniero e ingeniera informática como arquitectos de una sociedad digital más justa e inclusiva”, ha puntualizado.

Por su parte, Suárez ha indicado que “la Semana Informática lleva más de dos décadas consolidándose como un encuentro imprescindible para profesionales, empresas y administraciones”. “Sus 21 ediciones no son casualidad, sino el fruto del compromiso continuado de toda una comunidad que no solo sigue el ritmo de la tecnología, sino que contribuye activamente a impulsarlo”, ha destacado.

Semana Informática reúne a más de 50 expertos del sector TI como ponentes y cuenta con la colaboración de más de 60 entidades, empresas, universidades y administraciones públicas valencianas, entre ellas del Ajuntament de València, a través de la iniciativa Valencia Innovation Capital, y que lo convierte en el evento más relevante del sector.

Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. / COIICV

La jornada ha proseguido con una conferencia impartida por Kiril Ivaylov Tzenkov, coordinador de Software de Daidalonic, en la que ha compartido distintas soluciones tecnológicas de ayuda a personas con discapacidad. Seguidamente, José Ramón Esteve, responsable de Desarrollo de Negocio Cloud para la Administración Pública en Kumo, ha reflexionado sobre la evolución de los centros de datos en un contexto cada vez más exigente, marcado por el crecimiento del cloud y la inteligencia artificial.

Diogo Boto, director de operaciones de BSG, ha proporcionado su visión sobre cómo rentabilizar las empresas de software, analizando estrategias para mejorar su eficiencia y sostenibilidad económica; mientras que Juan Manuel Heras, Head of Cybersecurity en Nunsys, ha analizado el principal error que cometen las empresas en materia de ciberseguridad, poniendo el foco en fallos estratégicos y de concienciación que las hacen vulnerables. Por su parte, Francisco de los Santos, Executive Partner en GARTNER, ha compartido su visión sobre el impacto generalizado y radical de la IA en las tecnologías de la información con el horizonte 2030.

La mesa de debate de esta jornada, moderada por Sonia Montagud, ingeniera informática especializada en IA y software, ha contado con la presencia de Roberto Arnau, CTO Geinfor; Jorge Alcañiz, consultor experto en IA y Founder; José Luis Gómez, profesor Doctor (AI, Data Science, Big Data) en la Universidad Europea, y Joana Castelló, divulgadora y fundadora de StrategIA Academy. En ella se ha explorado el concepto de “IA-Vibe Coding”, centrado en nuevas formas de desarrollo de software impulsadas por inteligencia artificial, donde la interacción más intuitiva y creativa con las herramientas redefine los procesos de programación y la relación entre desarrolladores y tecnología.

La sesión ha continuado con Diego Cid, CEO en CQe-Solutions, y su ponencia “Verificación de edad: una aproximación real y anónima”, en la que ha puesto el foco en el desarrollo de aplicaciones que facilitan el uso de la identidad digital en dispositivos móviles para agilizar la comunicación entre el ciudadano y la administración.

Durante el congreso, Raúl Juanes, miembro del Consejo Rector del Clúster Digital de la Comunitat Valenciana, ha presentado este nuevo espacio empresarial como garante de desarrollo económico e innovación regional.

En el ámbito de la educación, Juan Ivars de León, asesor técnico docente en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha abordado el modelo LliureX para la educación del futuro; mientras que Eduardo Torregrosa, ha reflexionado sobre la IA soberana al servicio de la educación.

Por su parte, José Miguel Sánchez Fito, docente universitario en la Universidad Europea de Valencia, ha explicado cómo los departamentos tecnológicos han pasado de ser áreas centradas en la gestión de infraestructuras a desempeñar un papel estratégico dentro de las organizaciones, participando en la toma de decisiones, la innovación y el impulso del negocio.

Por la tarde, Maxi Mannise, director del Departamento de Calidad de Software en ITI, y Chema Muñoz, director del Departamento de Desarrollo de Software en ITI, impartirán el seminario online “Software inteligente: cómo la IA transforma el desarrollo, la validación y la calidad”.

Premios Sapiens

El colofón de Semana Informática 2026 será el acto de entrega de los Premios Sapiens, en los que el Colegio reconoce la labor destacada de profesionales, empresas y administraciones en el uso responsable e innovador de las TIC en favor del bienestar de las personas y desde un prisma sostenible. El edificio Veles e Vents de la Marina de Valencia acogerá esta tarde el evento, en el que se distinguirán las categorías de ‘Sapiens Empresa’, ‘Sapiens Proyecto’, ‘Sapiens Divulgación Digital’, ‘Sapiens Humanismo y Compromiso Social’, ‘Sapiens Académico’ y ‘Sapiens Profesional’, además de un premio extraordinario relacionado con un proyecto tecnológico de la Administración Local. Estos galardones, que cuentan con una larga y exitosa trayectoria, son el reflejo de un compromiso compartido con la excelencia, la responsabilidad y el progreso de la ingeniería informática.