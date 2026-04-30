Samsung celebra el primer aniversario de The Mind Guardian con la prevención como pilar en el cuidado de la salud cerebral

Samsung refuerza su apuesta por el cuidado de la salud cerebral con The Mind Guardian, la herramienta desarrollada junto al Centro de Investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo para ayudar a identificar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo desde una aproximación gamificada, accesible, sencilla y basada en inteligencia artificial. El proyecto, resultado de más de una década de investigación, cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología, el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y el aval institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ha alcanzado valores de validación cruzada del 97% y está indicado para personas a partir de 55 años en España, de forma gratuita.

Este primer aniversario llega en un contexto en el que la prevención es más necesaria que nunca. Según un reciente estudio1 de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 50% de los españoles descuida hábitos clave para la salud cerebral, como el sueño, la dieta o el ejercicio físico y mental, y hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse adoptando hábitos cerebro-saludables. En ese contexto, The Mind Guardian quiere reforzar una idea central: la salud cerebral también se cuida en el día a día, a través de la prevención, el autocuidado y hábitos sostenidos en el tiempo.

En su primer año de trayectoria, la aplicación ha superado los 5.000 test realizados, logrando identificar un 5% de casos con posible riesgo de deterioro cognitivo. Este hito refuerza la importancia de democratizar el acceso a la prevención, ofreciendo un primer recurso asistencial que permite intervenir antes de que se manifiesten los primeros síntomas de alarma.

La necesidad de avanzar en prevención es aún más evidente si se tiene en cuenta que, según la SEN, el 44% de la población reconoce no saber con claridad qué hábitos son realmente buenos para el cerebro. Casi un millón de personas en España viven con demencia o deterioro cognitivo grave, siendo el Alzheimer la causa más común (el 77% de casos), cifra que podría duplicarse para 2050. Los datos de la SEN revelan que el Alzheimer afecta ya a 800.000 personas en España y a 57 millones en el mundo, y más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años.

Un foro para recordar que la prevención empieza en uno mismo

En este contexto, Samsung organiza el foro The Mind Guardian: tecnología y prevención, un encuentro que reúne a expertos en neurología, sueño, nutrición, ejercicio y bienestar emocional para reforzar un mensaje esencial: los buenos hábitos son la herramienta más poderosa para envejecer mejor y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. La jornada sitúa la salud cerebral en el centro del debate y refuerza la necesidad de avanzar hacia una cultura basada en la prevención, accesible para todos y apoyada en uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas.

El foro reúne al presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Dr. Jesús Porta Etessam; representantes de la Universidade de Vigo, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (AFAGA) y a expertos como Aitor Sánchez, nutricionista y tecnólogo alimentario; Marta Romo, pedagoga especializada en neurociencia cognitiva; Nuria Roure, psicóloga y especialista en tratamiento del insomnio; y Manuela Rodríguez Marote, psicóloga deportiva de alto rendimiento. El evento pone el foco en cinco pilares fundamentales de la salud cerebral y cómo estos pueden influir en el largo plazo: la alimentación, el sueño, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y la gestión emocional. La conversación, conducida por Jorge Luengo, convierte la prevención en algo tangible y cotidiano, conectándola con hábitos concretos que pueden marcar la diferencia antes de que aparezcan los síntomas.

En el centro de esta conversación está The Mind Guardian2, concebida como una herramienta de orientación y autoevaluación de la función cognitiva, no de diagnóstico. La aplicación disponible para tablet Android es autoadministrada, gratuita y accesible, y está diseñada específicamente para personas a partir de 55 años sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo3. Su valor no está solo en ayudar a identificar posibles señales tempranas, sino en acercar la prevención al día a día y facilitar un acceso más temprano a la conversación sobre la salud cerebral con los profesionales sanitarios.

Los primeros datos sociodemográficos de uso ayudan además a perfilar el interés real que despierta este tipo de solución. Según datos facilitados por la Universidade de Vigo4, el 86% de los usuarios que han dado su consentimiento para compartir su información con fines científicos tiene entre 55 y 69 años. En concreto, el 41% se sitúa entre los 55 y 59 años y el 44% entre los 60 y 69, mientras que un 55% de los usuarios son hombres. “Este primer año demuestra que el cuidado y la prevención de la salud cerebral puede hacerse más accesible cuando la investigación científica, la tecnología y la experiencia de usuario trabajan juntas. Ese es el sentido de The Mind Guardian, ayudar a que más personas puedan dar un primer paso antes de que aparezca la preocupación”, señala Elena Fernández, CMO de Samsung Electronics Iberia.

Por su parte, el doctor Jesús Porta Etessam, neurólogo y presidente de la Sociedad Española de Neurología, afirma: “Si más del 90% de los ictus y hasta el 40% de las demencias (incluyendo el Alzheimer) pueden prevenirse con hábitos cerebro-saludables, la prevención deja de ser una recomendación general y pasa a ser una prioridad sanitaria. Teniendo en cuenta que la prevalencia de las enfermedades neurológicas va en aumento, prevenir es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir su impacto en la población”.

En palabras de Manuel Fernández Iglesias, investigador senior en atlanTTic y catedrático de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidade de Vigo: “Hablar de una precisión cercana al 97% significa que la herramienta ofrece una base robusta para orientar un primer cribado, pero no sustituye en ningún caso la evaluación clínica. Su valor está en ayudar a actuar antes y acercar la prevención a más población”.

“Nuestra experiencia nos dice que la prevención es la herramienta fundamental para abordar el impacto presente y futuro de las demencias. Actuar antes nos ayuda a desarrollar mejores respuestas para preservar la salud cognitiva y a mejorar la vida de las personas con demencia y la de su entorno convivencial. Nuestra alianza con una tecnológica de referencia como Samsung, en torno a esta nueva herramienta de prevención, es una excelente oportunidad para la concienciación social sobre el deterioro cognitivo y sus consecuencias”, añade Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA.

Con este proyecto, Samsung refuerza además el recorrido de Tecnología con Propósito, la iniciativa con la que la compañía impulsa en España innovación aplicada a retos sociales reales. En ese marco, The Mind Guardian se consolida como uno de sus proyectos más representativos en el ámbito del bienestar, la prevención y la salud cerebral, y como una muestra de cómo la tecnología puede ayudar a normalizar la prevención y a abrir nuevas conversaciones en torno al cuidado del cerebro.

Además, Samsung ha firmado un acuerdo de colaboración con AFAGA Alzheimer, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia, entidad sin ánimo de lucro orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias y de sus familiares. Esta alianza permitirá reforzar la dimensión social y preventiva de The Mind Guardian, ampliar el alcance del proyecto y seguir impulsando iniciativas de concienciación, acompañamiento y divulgación en torno al cuidado de la salud cerebral, en conexión con el ecosistema de entidades y expertos que hacen posible esta iniciativa.

¹ Datos extraídos de la “Encuesta poblacional sobre hábitos cerebrosaludables de la población española”, presentada por la Sociedad Española de Neurología en noviembre de 2025. El estudio fue realizado entre más de 1.000 personas mayores de 18 años, seleccionadas para que los resultados fueran extrapolables al conjunto de la población española.

² Datos facilitados por la Universidade de Vigo, partner científico de Samsung en el desarrollo de The Mind Guardian, a partir de usuarios de la app que han dado su consentimiento para compartir su información con fines científicos.

³ The Mind Guardian es una herramienta desarrollada por Samsung junto a la Universidade de Vigo para ayudar a identificar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo desde una aproximación accesible, sencilla y basada en inteligencia artificial. El proyecto se apoya en más de 10 años de investigación, ha mostrado una precisión cercana al 97%, tiene un alcance potencial estimado de hasta 2,5 millones de personas en España y está diseñado específicamente para personas mayores de 55 años sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo. The Mind Guardian es compatible con tablets Android con versión del sistema operativo 10 o superior. Disponible para su uso en idioma castellano, ha sido diseñado para pantallas de 11 pulgadas, aunque no existe una limitación técnica que impida su ejecución en dispositivos de otros tamaños. Sin embargo, los controles y elementos de las pruebas han sido optimizados para ofrecer la mejor experiencia en este formato. La descarga se puede realizar de forma gratuita desde Galaxy Store o Play Store en España. La aplicación requiere conectividad para, opcionalmente, compartir de manera totalmente anónima los datos de interacción del usuario con la app, con fines exclusivamente científicos. Esto contribuye a mejorar los algoritmos de IA que permiten identificar posibles deterioros cognitivos en el centro de investigación.

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4La aplicación The Mind Guardian no es un producto médico ni terapéutico y no debe ser utilizada como instrumento para diagnósticos clínicos ni tratamientos médicos. el titular no asume responsabilidad alguna derivada de su uso como si se tratase de un producto médico. Cualquier interpretación de los resultados obtenidos a través de la Aplicación deberá realizarse bajo la supervisión y criterio de un profesional de la salud debidamente cualificado.