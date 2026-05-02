Savia impulsa empleo y formación con SaviAcademia: trabajo remunerado mientras obtienes tu certificado profesional

Savia Residencias refuerza su compromiso con el empleo de calidad y la formación especializada en el ámbito sociosanitario a través de SaviAcademia, una iniciativa que permite a los participantes formarse mientras trabajan en un entorno real.

El programa ofrece la posibilidad de obtener el Certificado de Profesionalidad SSCS0208: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, un perfil altamente demandado en el sector y clave en el día a día de los centros residenciales, ya que mantiene el contacto directo y continuo con las personas usuarias.

“El objetivo es acompañar a las personas desde su formación hasta su integración en el equipo profesional. No solo adquieren conocimientos técnicos, sino también habilidades clave como el trabajo en equipo, la comunicación o el trato con las personas usuarias”, explica Eduardo Tabernero, responsable de Recursos Humanos de Savia Residencias.

SaviAcademia está diseñada específicamente para facilitar el acceso al empleo a personas que quieren iniciar su carrera profesional en el sector. A través de un itinerario de 450 horas, 370 horas de formación online y 112 horas de prácticas en centros Savia, el alumnado puede formarse de forma totalmente gratuita mientras adquiere experiencia real en un entorno asistencial.

Durante el periodo de prácticas, los estudiantes se integran en los equipos de los centros, lo que les permite conocer de primera mano el funcionamiento del entorno laboral y desarrollar sus competencias en situaciones reales. Esta experiencia facilita su posterior incorporación laboral, ya que Savia prioriza la contratación de las personas formadas dentro del programa.

La formación se desarrolla en colaboración con Big Formación, entidad especializada en formación profesional, garantizando una preparación adaptada a las necesidades actuales del sector. El programa está dirigido a personas de entre 18 y 30 años con titulación mínima de ESO, en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo. Además, se requiere no haber tenido un contrato indefinido en los tres meses anteriores ni haber desempeñado el mismo puesto en la misma empresa durante más de seis meses.

Desde su puesta en marcha, SaviAcademia ha formado ya cerca de un centenar de personas, muchas de las cuales han encontrado en Savia su primera oportunidad laboral en el sector. Con esta iniciativa, Savia no solo responde a la creciente demanda de profesionales cualificados, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo del talento y la generación de oportunidades reales de empleo en el ámbito sociosanitario.

Sobre Savia Residencias

Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.