Vodafone España lanza en primicia los últimos dispositivos Echo con Alexa+

Alexa+ es el asistente de nueva generación de Amazon, impulsado por IA generativa, más inteligente, conversacional, personalizado y capaz de actuar en el mundo real, y se lanzó en España el pasado 23 de abril.

Una experiencia potenciada por la fibra de Vodafone

La gama de dispositivos con Alexa+ que Vodafone España pone a disposición de sus clientes incluye Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Studio, Echo Dot Max y Fire TV 4K Select, diseñados para cubrir el control integral del hogar digital y completar tareas de principio a fin.

Alexa+ permite conectar con servicios que se usan cada día en España, desde reproducir música, controlar dispositivos conectados del hogar, o recibir noticias hasta, próximamente, reservar mesa en un restaurante, pedir un coche o comprar entradas para eventos.

José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha señalado: “Esta colaboración para favorecer el acceso a Alexa+ es resultado del trabajo que hacemos para que nuestros clientes estén a la vanguardia en la interacción con la tecnología en su día a día. Los dispositivos Echo de última generación aprovechan al máximo las capacidades de la red de fibra de Vodafone y el ancho de banda que requieren las funcionalidades de IA generativa”.

Echo Dot Max / Cedida

Andrés Pazos, country manager de Alexa en España, ha afirmado: “Alexa+ supone una nueva etapa en la experiencia con nuestro asistente de voz. Colaborar con Vodafone nos permite acercar los dispositivos Echo preparados para Alexa+ a más clientes en España y ofrecerles una interacción más natural, útil y conversacional con Alexa en su día a día”.

Precios y disponibilidad

Los nuevos Amazon Echo con Alexa+ están disponibles desde hoy en www.vodafone.es, en la app Mi Vodafone y en las tiendas Vodafone. Los nuevos clientes convergentes de la compañía pueden, por ejemplo, adquirir Amazon Echo Dot Max con financiación hasta 36 meses con pago a plazos sin intereses de 2€/mes con el plan de fibra y móvil ilimitada de 160GB velocidad 5G. El coste total de este dispositivo es de 72€, lo que supone un descuento del 35% actualmente.

Echo Show 8 / Cedida

Asimismo, Amazon Echo Show 8 está disponible por 4€/mes durante 36 meses con el mismo plan, lo que supone un descuento del 28% actualmente. Se puede consultar la oferta para el resto de los dispositivos Amazon Echo con Alexa+ en www.vodafone.es.

Los actuales clientes dispondrán de ofertas exclusivas y personalizadas que podrán adquirir en la app de Mi Vodafone.

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Con esta iniciativa, Vodafone refuerza su estrategia de posicionar el hogar digital como uno de los ejes de crecimiento de su propuesta de valor al cliente residencial, combinando la mejor conectividad con los dispositivos y servicios digitales más avanzados del mercado.