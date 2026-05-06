Abordar la dislexia desde primaria: Dytective ya está presente en 517 colegios de la Comunitat Valenciana

La escuela Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza) es un pequeño centro rural que desarrolla desde hace años un modelo basado en la inclusión y la atención personalizada para garantizar la igualdad de oportunidades en un entorno educativo diverso. Allí, la herramienta digital Dytective ayuda a tratar el riesgo de dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Gracias a la colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y Change Dyslexia, el centro dispone de esta herramienta sin coste, lo que permite una intervención ajustada a las necesidades específicas de cada alumno. Para Khloe, una de las exalumnas del colegio alpartiriense, ese cambio marcó el inicio de otra vida posible.

La experiencia de Alpartir no es una excepción. Bajo el impulso de la Fundación ”la Caixa”, Dytective se ha implementado ya en más de 4.500 centros educativos de primaria de España —1 de cada 4 colegios— y ha llegado a más de 55.100 alumnos, lo que la ha convertido en una de las herramientas digitales con mayor implantación en la detección del riesgo y el tratamiento de dificultades de aprendizaje.

Implementación en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, 517 colegios de primaria están registrados en la plataforma Dytective, lo que representa un 34 % del total, de los cuales 263 se encuentran en la provincia de Valencia (33,63 %).

La dislexia es una barrera social y académica que siempre está presente, María Ruiz, madre de Khloe explica que «se mantiene durante toda la vida porque el modelo de enseñanza está montado así». Por eso, reclama que Dytective se adapte para que sirva de acompañamiento también a partir de la adolescencia. «Debería ampliarse a la enseñanza secundaria, no tanto para asentar el lenguaje sino también para adquirir técnicas de estudio, organización y rapidez. Si quieres seguir estudiando, necesitas esa comprensión que te aporta la aplicación. La dislexia no es una incapacidad por falta de inteligencia, es una dificultad de aprendizaje que afecta a tu vida académica y también a tus emociones».

De hecho, un reciente estudio del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” ha alertado de que los niños con trastornos del neurodesarrollo —y en especial las niñas— presentan mayor malestar emocional, un impacto que también acusan con fuerza sus familias. El estudio ha contado con la participación de 300 familias con niños de entre 6 y 12 años con dislexia, discalculia o trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL) y por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).