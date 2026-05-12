La IA que está revolucionando el mundo llega a Valencia de la mano de Magnific

Que una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo como Magnific (Freepik) esté en Valencia contando su experiencia es una oportunidad. El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia) lo hace posible en una jornada que reunirá a referentes tecnológicos, startups y empresas para analizar cómo la IA y otras tecnologías ya están transformando el presente del tejido empresarial. Un encuentro que sitúa a la ciudad en el mapa de la innovación y acerca casos reales de éxito global al ecosistema local.

La cita será el próximo 19 de mayo en CaixaForum València bajo el título Horizonte Tech 2026: Tecnología, Futuro y Liderazgo. Será un encuentro organizado por CEEI Valencia, dirigido a empresas, startups y profesionales interesados en conocer las tecnologías que ya están transformando el tejido empresarial.

En este sentido, Ramón Ferrandis, CEO de CEEI Valencia, ha animado a que cualquier persona interesada participe en la iniciativa “para estar al día de la tecnología que viene, que ya está transformando la forma de emprender, competir y liderar”.

La jornada Horizonte Tech 2026 invitará a los asistentes a “mirar al futuro con una visión práctica y empresarial”, señala Ferrandis.

El evento, que se desarrollará en el auditorio de CaixaForum València (de 9.45 a 14 horas), ofrecerá una visión práctica sobre el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías para la competitividad empresarial.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el negocio, conocer tendencias emergentes y analizar cómo empresas innovadoras están integrando estas tecnologías en sus procesos y modelos de crecimiento.

Casos reales, startups y aplicación práctica de la tecnología

El programa incluye casos tecnológicos como el de Iczia, que mostrará cómo su tecnología de visión artificial permite optimizar el valor de las cosechas mediante la detección de defectos en frutos, o Dawako, que presentará nuevas aplicaciones de ultrasonido y señales biológicas en el ámbito de la salud.

Asimismo, ocho startups, Dos4Siete, Fibtray, GlobeArea Control, Kaimok Design, Griky / Edtech4life, Minicool, Revel Sports y yurest realizarán su pitch donde dispondrán de dos minutos para presentar sus soluciones innovadoras en sectores como movilidad, salud, inteligencia artificial o digitalización empresarial.

La jornada también incorporará espacios de “soluciones innovadoras” en forma de diálogo, en los que empresas emergentes como Beloq Movilidad, Clover, Endoclassify, How2Spanish, Kenko Imalytics, Cadrabox, Menta 360, Predictional Systems, Quantumsec o TheCoach-Link compartirán sus propuestas tecnológicas.

IA, neurociencia y empresa: claves para el futuro

Entre los contenidos destacados, Ruth Falquina, CEO de Estado Latente, ofrecerá la charla “Amar en tiempos de IA”, centrada en el uso de la inteligencia artificial en la construcción de marcas y su aplicación práctica en empresas.

Ruth Falquina, CEO de Estado Latente. / CEEI

Por su parte, Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics, abordará el papel de la neurociencia, el emprendimiento y la inteligencia artificial como palancas de futuro para el desarrollo empresarial.

Ana Maiques CEO en Neuroelectrics (1) / L-EMV

Uno de los momentos centrales será la intervención de Iván de Prado, Head of AI en Magnific (Freepik), quien explicará cómo esta compañía —referente europeo en inteligencia artificial que acaba de acometer un proceso de renovación de identidad corporativa— ha integrado esta tecnología en su modelo de negocio, posicionándose como líder en generación de imágenes a nivel global.

Iván de Prado, Head of AI en Magnific (Freepik). / L-EMV

Horizonte Tech 2026 no solo será un espacio de aprendizaje, sino también de interacción y networking, facilitando la conexión entre startups, empresas, inversores y agentes del ecosistema.

La jornada está pensada para empresarios y empresarias, startups, profesionales y agentes vinculados al emprendimiento y la innovación que buscan anticiparse a los cambios tecnológicos y aplicarlos a sus organizaciones. Estará conducida por Viviendo del Cuento, que aportará un enfoque dinámico y experiencial a la jornada.

Esta jornada se encuadra en el programa Tech FabLab de la convocatoria RETECH “Redes de Emprendimiento Digital”, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU. Se trata de una de las actuaciones que la Dirección General de Innovación ha activado en colaboración con la Red CEEI CV, con el objeto de capacitar en tecnologías habilitadoras digitales y dinamizar la creación y el crecimiento empresarial mediante la innovación.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de este enlace.