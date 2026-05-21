Claves y soluciones para transformar la movilidad en ciudades y empresas de forma sostenible y eficiente

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València acogerá el próximo 27 de mayo una jornada centrada en uno de los grandes desafíos urbanos y empresariales de la próxima década: la movilidad inteligente. Organizado por Levante-EMV , el encuentro tendrá lugar en la Fundación Bancaja, en la Sala Ausiàs March, y reunirá a especialistas del ámbito de la sostenibilidad, la planificación urbana y la formación para analizar cómo transformar los desplazamientos en ciudades y empresas de manera más eficiente, segura y sostenible.

La jornada llega en un momento clave tras la entrada en vigor de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible , que obliga a ayuntamientos, organizaciones y empresas con más de 200 empleados a elaborar planes de movilidad antes del 5 de diciembre de 2026, tal y como establece el Real Decreto Ley 7/2026. No obstante, este requisito legal es una oportunidad para el conjunto de la sociedad para mejorar la comodidad de los desplazamientos de los ciudadanos y reducir sus costes económicos y medioambientales.

Un cambio de modelo para ciudades y empresas

Los expertos coinciden en que los Planes de Movilidad Sostenible supondrán una transformación profunda en la manera de entender los desplazamientos urbanos y laborales. El objetivo pasa por diseñar soluciones adaptadas a las necesidades reales de las personas, fomentando sistemas de transporte más eficientes, accesibles y respetuosos con el entorno.

En este contexto, la jornada abordará dos cuestiones fundamentales: cómo convertir las ciudades en espacios conectados y resilientes, poniendo a las personas en el centro del diseño urbano; y cómo desarrollar planes de movilidad en las empresas que contribuyan a la sostenibilidad , mejoren la productividad y generen beneficios para trabajadores y organizaciones.

Expertos en movilidad y sostenibilidad

El encuentro contará con la participación de profesionales que ya trabajan en proyectos vinculados a la movilidad inteligente y la transición sostenible.

Entre los ponentes estará Victoria Majadas Morales, socia fundadora de Smart To People, que ofrecerá la ponencia “Movilidad para no dejar a nadie atrás: del área metropolitana al entorno rural bajo la Agenda Urbana Española”.

También intervendrá Adolfo López Rausell, partner de Jordá Mobility–Autoescuelas Jordá, con la conferencia “Soluciones eficaces ante el cumplimiento de los Planes de Movilidad Sostenible en las Empresas: la formación como factor estratégico”.

Cartel de la jornada. / ED

La jornada estará moderada por la periodista Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia. Será una oportunidad para compartir información y debatir propuestas durante el coloquio y el cofee que cerrará la jornada, así como conectar con otros profesionales con similares intereses y preocupaciones a los que tienen que dar respuesta empresas y municipios en un corto periodo de tiempo.

La formación, clave en la movilidad sostenible

Uno de los aspectos que centrará el debate será el papel de la formación como herramienta estratégica dentro de los planes de movilidad. La normativa pone especial énfasis en la sensibilización ciudadana sobre las ventajas de la movilidad sostenible, pero los expertos destacan además el impacto positivo que puede tener la formación en conducción eficiente y segura.

Desde Jordá Mobility subrayan que la implantación de medidas formativas no solo mejora los resultados económicos y medioambientales de las organizaciones, sino que también puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas, llegando incluso a desarrollarse sin coste adicional en determinados programas.

Inscripciones

La jornada está especialmente dirigida a responsables de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y Sostenibilidad de empresas, así como a técnicos y responsables municipales de Urbanismo y Movilidad.

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Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través de este enlace.