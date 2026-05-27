Adolfo López (Jordá Mobility) advierte a las empresas: "Los planes de movilidad sostenible serán obligatorios antes del 5 de diciembre"

ED

En el marco del foro "Movilidad inteligente. Economía y sostenibilidad en los planes de movilidad", organizado por Levante-EMV este miércoles 27 de mayo, Adolfo López Rausell, partner de Jordá Mobility-Autoescuelas Jordá, desgranó las implicaciones de la nueva Ley de Movilidad Sostenible 9/2025. Durante su intervención, López subrayó que esta normativa no debe verse solo como una imposición legal, sino como una "oportunidad estratégica para que las empresas ganen en eficiencia y competitividad", así como una "oportunidad para mejorar la calidad de vida de trabajadores y ciudadanos".

López Rausell defendió que la movilidad sostenible debe entenderse como un "derecho ciudadano" y apostó por hablar ya de "movilidad inteligente", capaz de integrar sostenibilidad ambiental, cohesión social y eficiencia económica.

La cuenta atrás: 5 de diciembre

Uno de los puntos más urgentes destacados por López fue el calendario legislativo. La Ley 9/2025 establece que los centros de trabajo con más de 200 empleados tienen la obligación de realizar un plan de movilidad sostenible y registrarlo en el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) antes del 5 de diciembre de 2026. “Estamos a seis meses y hay empresas que ni siquiera tienen previsto hacer el plan”, advirtió.

Adolfo López Rausell, partner de Jordé Mobility de Autoescuela Jordá, explicó las características de los planes de movilidad para empresas. / Daniel Tortajada

Entre las principales medidas contempladas en los planes de movilidad sostenible destacan el impulso de la movilidad activa, fomentando los desplazamientos a pie o en bicicleta mediante la creación de infraestructuras adecuadas como aparcamientos seguros y vestuarios en las sedes empresariales; el refuerzo del transporte colectivo a través de acuerdos para habilitar rutas de empresa o lanzaderas que contribuyan a reducir el actual 60 % de uso del vehículo privado; y el impulso de la movilidad de bajas emisiones, incentivando la renovación de flotas hacia vehículos eléctricos e instalando puntos de recarga.

Asimismo, los planes apuestan por soluciones de movilidad compartida para optimizar los desplazamientos, por medidas de teletrabajo y flexibilidad horaria que ayuden a disminuir la intensidad del tráfico en horas punta, y por la formación, considerada por López Rausell como un “factor estratégico” para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad laboral vinculada a los desplazamientos. Todo ello se complementa con medidas dirigidas a compensar y reducir la huella de carbono generada por la movilidad.

Planes de movilidad a "coste cero"

Como solución para facilitar la transición a las empresas, Jordá Mobility presentó en la jornada una propuesta innovadora. Dado que la formación es una de las medidas exigidas por la ley, la entidad ofrece la realización del plan de movilidad a coste cero para aquellas empresas que contraten 3,5 horas de formación para su plantilla, la cual puede ser además bonificada a través de FUNDAE. Adolfo López, así como otros asistentes al evento, incidieron en la importancia de la formación en aspectos como la seguridad vial y la eficiencia para llegar a tener una conducción más segura y eficiente.

Adolfo López explicó las etapas del plan de movilidad con Jordá Mobility. / Daniel Tortajada

En cuanto a la elaboración del plan, Jordá Mobility trabaja con tres etapas: la primera, que consiste en la obtención de información sobre la movilidad en los centros de trabajo; la segunda fase en la que se realiza el diagnóstico de la movilidad en el centro de trabajo; y la tercera en la que se elabora el plan de movilidad sostenible de la empresa, en el que se potencian los aspectos positivos detectados y se mejoran aquellos que se han revelado como negativos.

En resumen, para López Rausell la implantación de planes de movilidad sostenible debe entenderse no como una obligación administrativa, sino como una oportunidad para transformar la forma en que las empresas y la sociedad se desplazan. En su opinión, avanzar hacia una movilidad inteligente permite mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reducir costes económicos y disminuir el impacto ambiental, al tiempo que se refuerza la seguridad vial y la eficiencia del sistema.