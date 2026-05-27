Las ayudas económicas impulsan la natalidad a corto plazo, pero la estabilidad y la conciliación determinan su sostenibilidad

En un contexto de baja natalidad en España, con una media de 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, dos investigaciones impulsadas por el Observatorio Social de la Fundación «la Caixa» examinan qué políticas son más eficaces para aumentar el número de nacimientos. La conclusión está clara: los incentivos económicos por nacimiento generan aumentos inmediatos de la natalidad, pero su efecto es limitado y no se sostiene en el tiempo. En cambio, factores estructurales, como la estabilidad laboral, la conciliación o la reducción de los costes profesionales asociados a la maternidad son clave para elevar el número de hijos por mujer a largo plazo.

Los gobiernos muestran una creciente preocupación por las consecuencias económicas de este fenómeno, como el envejecimiento de la población, la posible escasez de mano de obra o la sostenibilidad del estado de bienestar. Ante esta situación, han impulsado distintas estrategias para afrontarlo. Sin embargo, tanto esas políticas como las decisiones empresariales pueden modificar los costes y los riesgos asociados a la contratación de mujeres con hijos.

Los «cheque bebé»

Los estudios concluyen que ayudas económicas puntuales como el «cheque bebé» tienen un impacto limitado en la natalidad. Aunque tras su implantación en España en 2007 los nacimientos aumentaron un 6 % a corto plazo, el efecto real sobre la tasa total de natalidad apenas alcanzó el 3 %, ya que muchas familias solo adelantaron la decisión de tener hijos. La investigación también destaca que muchas mujeres desean tener más hijos de los que finalmente tienen, pero las dificultades para conciliar y el impacto laboral de la maternidad lo dificultan.

El segundo estudio señala que las políticas de conciliación solo funcionan si también tienen en cuenta la reacción de las empresas. Medidas como permisos más largos o mayor estabilidad laboral pueden favorecer la natalidad, pero también pueden desincentivar contrataciones o conversiones a contratos indefinidos si las empresas prevén mayores costes. Los investigadores concluyen que las políticas más eficaces son aquellas que alinean incentivos públicos y empresariales, reduciendo los costes profesionales de la maternidad y facilitando que tener hijos sea compatible con una carrera laboral estable y sostenible.