"La movilidad sostenible es una oportunidad para empresas y ciudadanos"

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La movilidad sostenible ya no es solo una cuestión medioambiental. También es un factor de cohesión territorial, captación de talento y competitividad empresarial. Esa ha sido una de las principales conclusiones del foro ‘Movilidad inteligente. Economía y sostenibilidad en los planes de movilidad’, organizado este miércoles por Levante-EMV en la Fundación Bancaja e impulsado por Jordá Mobility-Autoescuela Jordá y Smart To People.

La jornada, moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, reunió a Victoria Majadas Morales, socia fundadora de Smart To People, y a Adolfo López Rausell, partner de Jordá Mobility-Autoescuela Jordá, quienes analizaron tanto el impacto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible como las diferencias entre los retos urbanos y rurales.

Victoria Majadas arrancó su intervención poniendo el foco en el desequilibrio territorial de España, donde el 80 % de la población vive en grandes ciudades mientras amplias zonas del interior sufren graves problemas de despoblación. «En España tenemos los dos extremos: algunas de las áreas urbanas más densas de Europa y también zonas rurales con la menor densidad de población del continente», explicó. A partir de ahí, defendió que la movilidad sostenible debe entenderse como una herramienta de equidad territorial. «Si solventamos los problemas y retos de movilidad en el entorno rural estaremos contribuyendo a luchar contra la despoblación», afirmó.

La experta repasó los principios de la Agenda Urbana Española y la llamada «pirámide de la movilidad», que prioriza al peatón, la bicicleta y el transporte público frente al vehículo privado. También incidió en conceptos como la «ciudad de los 15 minutos», donde los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales en un radio cercano, y planteó una adaptación al entorno rural: «la comarca de los 30 minutos», para garantizar el acceso rápido a sanidad, educación o servicios administrativos.

Victoria Majadas Morales, socia fundadora de Smart To People, durante su intervención en el foro. / Daniel Tortajada

En ese sentido, reclamó soluciones específicas para el ámbito rural, que van desde transporte a demanda y plataformas de coche compartido hasta flotas municipales de vehículos eléctricos o conexiones intermodales entre municipios. «No existen soluciones únicas; hay que adaptar cada plan al territorio», resumió.

Ley 9/2025

Por su parte, Adolfo López Rausell centró su intervención en la aplicación práctica de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, la Ley 9/2025, y en la obligación que tienen las empresas de más de 200 trabajadores de disponer de un plan de movilidad antes del próximo 5 de diciembre, una obligación que el experto prefiere plantear como una «oportunidad tanto para las empresas como para los ciudadanos».

Las empresas con más de 200 trabajadores tienen la obligación de disponer de un plan de movilidad antes del próximo 5 de diciembre.

López Rausell defendió que la movilidad sostenible debe entenderse como un «derecho ciudadano» y apostó por hablar ya de «movilidad inteligente», capaz de integrar sostenibilidad ambiental, cohesión social y eficiencia económica. Entre las medidas previstas por la ley citó el impulso de la movilidad activa (peatón y bicicleta), el fomento del transporte colectivo, la movilidad compartida, el teletrabajo, la flexibilidad horaria y la electrificación de flotas.

Adolfo López Rausell, partner de Jordé Mobility de Autoescuela Jordá, durante su intervención en el foro. / Daniel Tortajada

«El 60% de los desplazamientos al trabajo se siguen haciendo en vehículo privado yendo únicamente el conductor», señaló. A su juicio, mejorar la movilidad laboral no solo reduce emisiones, sino también costes para trabajadores y empresas. «Hay empleados que gastan cerca de 2.000 euros al año solo en combustible para ir a trabajar», indicó.

Atraer talento

El responsable de Jordá Mobility incidió además en que los planes de movilidad se han convertido en una herramienta para atraer y retener talento. «Hoy un trabajador puede rechazar una oferta laboral porque no tiene una buena forma de llegar al centro de trabajo», explicó durante el coloquio posterior.

Como solución para facilitar la transición a las empresas, Jordá Mobility presentó en la jornada una propuesta innovadora. Dado que la formación es una de las medidas exigidas por la ley, la entidad ofrece la realización del plan de movilidad a coste cero para aquellas empresas que contraten 3,5 horas de formación para su plantilla, la cual puede ser además bonificada a través de FUNDAE. Adolfo López, así como otros asistentes al evento, incidieron en la importancia de la formación en aspectos como la seguridad vial y la eficiencia para llegar a tener una conducción más segura y eficiente.

En cuanto a la elaboración del plan, Jordá Mobility trabaja con tres etapas: la primera, que consiste en la obtención de información sobre la movilidad en los centros de trabajo; la segunda fase en la que se realiza el diagnóstico de la movilidad en el centro de trabajo; y la tercera en la que se elabora el plan de movilidad sostenible de la empresa, en el que se potencian los aspectos positivos detectados y se mejoran aquellos que se han revelado como negativos.

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El encuentro concluyó con una idea compartida por todos los ponentes: la movilidad sostenible ya no puede entenderse únicamente como una cuestión de tráfico o transporte, sino como una estrategia transversal que afecta a la economía, la calidad de vida, la sostenibilidad y el equilibrio territorial.