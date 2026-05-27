Victoria Majadas (Smart To People): “La movilidad sostenible es el motor de la equidad territorial”

ED

La movilidad sostenible debe entenderse como un elemento clave para la equidad territorial y la cohesión social. Así lo defendió Victoria Majadas Morales, socia fundadora de Smart To People, durante su intervención en el foro “Movilidad inteligente. Economía y sostenibilidad en los planes de movilidad”, celebrado este miércoles en la Fundación Bancaja y organizado por Levante-EMV junto a Jordá Mobility-Autoescuela Jordá y Smart To People.

Majadas planteó una reflexión sobre la necesidad de compatibilizar dos realidades muy diferentes en España: las grandes áreas urbanas, donde se concentra el 80 % de la población, y el entorno rural, ambas con retos de movilidad específicos. “La movilidad para no dejar a nadie atrás, del área metropolitana al entorno rural, es el eje de la Agenda Urbana Española”, señaló.

La Agenda Urbana y la pirámide de la movilidad

Majadas recordó que la Agenda Urbana Española establece una hoja de ruta estratégica para los municipios, con especial atención a la movilidad sostenible dentro de sus ejes principales. En este marco, destacó el objetivo de favorecer la ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte sostenibles.

En línea con las directrices europeas, explicó la jerarquía de la movilidad, que prioriza al peatón, la bicicleta y el transporte público, seguido de la logística urbana, la movilidad compartida y, en último lugar, el vehículo privado.

La periodista Silvia Tomás moderó el encuentro en el que participaron Victoria Majadas (Smart To People) y Adolfo López (Jordá Mobility). / Daniel Tortajada

Asimismo, subrayó la importancia de la intermodalidad como elemento clave: “la posibilidad de combinar transporte público, bicicleta o vehículo privado sin fricciones es fundamental para mejorar la eficiencia del sistema”.

Ciudades de 15 minutos y retos urbanos

Durante su intervención, la socia de Smart To People abordó el concepto de “ciudad de 15 minutos”, que propone que los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales, educación, trabajo, ocio o comercio, en ese margen de tiempo desde cualquier punto.

También se refirió a la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), la expansión de la micromovilidad y la recuperación del espacio público para el peatón, así como a los retos regulatorios que plantea el uso de patinetes eléctricos en las ciudades.

El reto del mundo rural: hacia la “comarca de 30 minutos”

En contraste con el entorno urbano, Majadas describió las principales dificultades de movilidad en el ámbito rural, donde predominan el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la necesidad de desplazamientos frecuentes a centros comarcales para acceder a servicios básicos. De este modo, destacó la importancia del transporte a demanda, la movilidad compartida y la mejora de la conectividad con las capitales comarcales.

Como propuesta innovadora, acuñó el concepto de “comarca de 30 minutos”, con el objetivo de garantizar que cualquier ciudadano en entornos rurales pueda acceder a servicios esenciales en un tiempo máximo de media hora.

Victoria Majadas Morales, socia fundadora de Smart To People, durante su intervención en el foro. / Daniel Tortajada

Entre las soluciones planteadas para el ámbito rural, mencionó la conexión entre municipios mediante carriles bici, la creación de flotas municipales de vehículos eléctricos compartidos, la instalación de puntos de recarga, la implantación de lockers para paquetería o el desarrollo de intercambiadores comarcales que faciliten la intermodalidad.

Noticias relacionadas

Majadas concluyó que la movilidad sostenible es “el motor de la equidad territorial” y una herramienta clave para combatir la despoblación, siempre que se adapte a las realidades de cada territorio. “No hay soluciones únicas; la clave está en la adaptabilidad y en la voluntad de transformar la planificación en acciones reales”, afirmó.