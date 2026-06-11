Otis lanza un plan de financiación sin intereses para impulsar la modernización de ascensores en España

Otis, líder mundial en fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, lanza una nueva campaña de financiación sin intereses para la renovación de ascensores en España. Disponible hasta el 31 de diciembre y aplicable solo a nuevos clientes, con esta campaña Otis quiere contribuir a reducir la barrera económica que supone para las comunidades de propietarios la renovación del ascensor, convirtiendo la derrama en una cuota mensual asumible.

En España hay casi 1,2 millones de ascensores instalados, siendo el país europeo con más ascensores por habitante, y aproximadamente el 50% lleva en funcionamiento más de 20 años. La aportación inicial de una derrama, los costes de financiación y los procesos burocráticos son barreras que retrasan la decisión de las comunidades de vecinos para renovar el ascensor, un elemento cotidiano fundamental para la autonomía personal. El nuevo plan de financiación sin intereses de Otis y su servicio de acompañamiento ejercen así de impulsores en un mercado inmobiliario donde la mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1980.

Para João Penedo, vicepresidente de Otis para Iberia, África y Oriente Medio, «En Otis queremos dar un paso más para superar la que hoy es la principal barrera para la modernización: la económica. Hoy la tecnología ya no es un límite, gracias a que disponemos de soluciones avanzadas y adaptadas a distintas necesidades, pero el esfuerzo de inversión sigue siendo un obstáculo para muchos propietarios. Con esta iniciativa facilitamos el acceso a la modernización, ayudamos a los clientes a avanzar más rápidamente y garantizamos que sus ascensores sigan siendo seguros, fiables y estén preparados para facilitar su día a día».

El estudio realizado por Otis e Ilunion Accesibilidad, «Más allá del ascensor», destaca en sus conclusiones cómo las personas se ven afectadas por las barreras que dificultan su movilidad. El envejecimiento de la población y de las infraestructuras se ha convertido en un reto clave. En España, más del 21% de la población tiene ya más de 65 años y en Europa se prevé que en 2050 más del 30% de la población supere los 60 años. Este cambio demográfico refuerza la necesidad de garantizar soluciones de movilidad más accesibles, seguras y conectadas, capaces de responder a una sociedad cada vez más longeva y activa, y de facilitar entornos urbanos que favorezcan la autonomía. El informe realizado por Otis e Ilunion Accesibilidad, «Más allá del ascensor», pone de manifiesto el impacto de la falta de accesibilidad y movilidad en la salud y la vida social de las personas. Además, con la entrada en vigor de la norma en materia de ascensores ITC AEM 1 (Real Decreto 355/2024), que exige la adaptación a los nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad, muchos usuarios se verán en la necesidad de renovar sus equipos para cumplir con la nueva legislación.

Las condiciones de financiación pueden consultarse en www.otis.com.

Otis ofrece a las personas la libertad de conectarse y prosperar en un mundo más alto, más rápido y más inteligente. Como líder mundial en la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, transporta a 2.400 millones de personas al día y mantiene aproximadamente 2,4 millones de unidades de clientes en todo el mundo, lo que supone la mayor cartera de servicios del sector. Sus soluciones están presentes tanto en algunas de las estructuras más emblemáticas del mundo como en edificios residenciales y comerciales, centros de transporte y cualquier espacio donde haya personas en movimiento.

Con sede en Connecticut (Estados Unidos), Otis cuenta con una plantilla de 72.000 personas, entre ellas 44.000 profesionales sobre el terreno, comprometidos con la fabricación, instalación y mantenimiento de productos que satisfacen las diversas necesidades de clientes y pasajeros en más de 200 países y territorios. Para más información, visite www.otis.com o siga a la compañía en LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook (@OtisElevatorCo).

1. Según datos estadísticos de la FEEDA

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2. Informe Otis e Ilunion Accesibilidad