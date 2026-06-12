“El autoconsumo nos aporta ahorro, estabilidad y sostenibilidad”

La Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil lleva años apostando por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Su último paso ha sido la puesta en marcha de una instalación de autoconsumo solar formada por 186 paneles fotovoltaicos y una potencia instalada cercana a los 100 kWp. Gracias a este proyecto, desarrollado junto a Octopus Energy, la cooperativa cubre ya el 39 % de su consumo con energía solar, ha reducido en torno a un 40 % sus costes eléctricos y ha dejado de emitir 87 toneladas de CO2₂ al año. Miguel Ángel Martí Herrero, gerente de la entidad, explica cómo ha sido el proceso y cuáles son los próximos retos.

Antes de hablar del proyecto energético, ¿a qué se dedica la Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer?

Somos una cooperativa agraria dedicada principalmente a la producción y comercialización de cítricos y sandía en verano. Cada año producimos alrededor de 17 millones de kilos de cítricos y unos 3 millones de kilos de sandía. Contamos con unos 350 socios productores y una plantilla media de 227 trabajadores, aunque en los momentos de máxima actividad podemos superar los 325 empleados entre campo y almacén. Además, gestionamos dos tiendas y dos gasolineras.

¿Qué les llevó a apostar por una instalación de autoconsumo solar de estas características?

Inicialmente necesitábamos aumentar la potencia disponible en las tiendas, sobre todo en la de Benaguasil, en la que teníamos una instalación antigua que se había quedado corta de potencia para nuestras necesidades. Empezamos estudiando una instalación fotovoltaica para cubrir esa demanda, pero vimos la oportunidad de desarrollar un proyecto más ambicioso. Decidimos dimensionar la instalación por encima de nuestras necesidades inmediatas porque queríamos dejar abierta la puerta a futuros proyectos, como la creación de una comunidad energética para nuestros socios, entre otros, sobre todo con el fin de buscar el autoconsumo y eliminar la dependencia de la red eléctrica.

¿Cómo fue el proceso de instalación?

La instalación en sí fue rápida. La principal dificultad vino porque tuvimos que sustituir previamente la cubierta de la nave, que era de amianto y necesitábamos hacer la instalación sobre una cubierta de chapa. Pero la instalación fue rápida, a pesar de los trámites administrativos.

Instalación fotovoltaica en la Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil. / ED

Tras un año de funcionamiento, ¿qué impacto tiene la instalación en el día a día de la cooperativa?

El impacto ha sido muy importante. Teníamos un consumo de unos 26,000 kWp y hemos logrado bajar a 8,000 kWp, lo que supone un ahorro energético de 17,000 kWp. Además, el excedente que generamos no se pierde; mediante una batería virtual, lo trasladamos a otros centros, como nuestra tienda o el centro social en Villamarxant, logrando un ahorro integral en varias de nuestras actividades.

Además del ahorro económico, ¿qué otros beneficios aporta esta independencia energética?

En un principio nuestra idea era desarrollar una comunidad energética, una opción que seguimos valorando para el futuro. Pero, viendo la volatilidad de los precios de la energía, esta instalación ya nos aporta algo muy importante: estabilidad. No solo ganamos autonomía en el suministro, sino que también nos protegemos frente a las fuertes fluctuaciones del mercado eléctrico. En una cooperativa como la nuestra hacemos previsiones de gastos a principios de año y acontecimientos externos, como conflictos internacionales o crisis energéticas, pueden alterar por completo los costes, los márgenes y la planificación. Contar con generación propia nos permite reducir esa incertidumbre y tener una cuenta de resultados mucho más previsible. También ayuda a la sostenibilidad y medio ambiente con la reducción de CO2.

"Gracias a la instalación solar protegemos nuestro negocio de las subidas y bajadas del precio de la luz”

¿Cómo ha sido la colaboración con Octopus Energy durante todo el proceso?

Muy positiva. De hecho, siempre digo que cuando un proyecto funciona bien apenas tienes que llamar por teléfono. Ellos se encargaron de todo el proceso, cumplieron los plazos previstos y la instalación está en perfecto funcionamiento. Apenas hemos tenido que contactar con ellos tras la contratación más que para la facturación, lo cual es la mejor señal de que el servicio es de calidad.

¿Qué planes tienen para seguir avanzando en esta transición energética?

Ahora mismo estamos analizando los datos del primer año completo de funcionamiento. Queremos estudiar cómo aprovechar mejor los excedentes energéticos y estamos pendientes de posibles cambios regulatorios que faciliten el desarrollo de comunidades energéticas. Si esa vía no termina de despegar, una de las opciones que valoramos es incorporar sistemas de bateríaspara acercarnos cada vez más a un modelo de autoconsumo total y reducir aún más nuestra dependencia de la red.

¿Qué mensaje daría a otras empresas o cooperativas que duden sobre dar este paso?

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Que es una inversión rentable y con múltiples beneficios. Incluso en nuestro caso, con una instalación sobredimensionada pensando en el futuro, los cálculos apuntan a una amortización cercana a los ocho años. Pero más allá de la rentabilidad económica, lo realmente importante es la independencia energética que proporciona. Permite controlar mejor los costes, ganar estabilidad y avanzar en sostenibilidad reduciendo la huella de carbono. Son ventajas que hoy tienen un valor estratégico para cualquier empresa.