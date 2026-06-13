La Odontología Slow de Clínicas W cumple diez años: ni despacio ni correr, sino entender que no todo se puede acelerar

El Palau de les Arts Reina Sofía acogió los días 11 y 12 de junio la 10ª Reunión Anual de Clínicas W, la primera red de clínicas dentales con nombres y apellidos, que reunió a más de 300 personas —los directores y equipos de sus más de de 45 clínicas en toda España— para celebrar una década de Odontología Slow, el modelo creado por el odontólogo valenciano Primitivo Roig.

Una efeméride con sabor a casa: la red nació en València y eligió la ciudad para repasar los pilares de su modelo, presentar las novedades que llegarán a sus clínicas y reconocer a los equipos que llevan ya cinco años en el proyecto.

Diez años después de poner nombre a su filosofía, Roig dedicó buena parte de su conferencia a desmontar laidea de que slow significa lento. “Slow no es lo contrario de rápido. Es lo contrario de ir por la vida de forma precipitada”, explicó el CEO de Clínicas W. “Las prisas en la sanidad son negligencia disfrazada. Pero la Odontología Slow no nació para ir más despacio. Nació para entender que no todo se puede hacer corriendo, y que cuando todo está estructurado, esa es la mejor manera de acabar antes”.

Pulsaciones lentas para ir rápido

Para ilustrarlo, Roig recurrió a una imagen inesperada: los pilotos de MotoGP. “No van rápido: van veloces, pero con control. Y para tener ese control necesitan pulsaciones a 50. Es exactamente lo que ocurre en una cirugía: necesitas pulsaciones lentas para ir rápido. Necesitas mucha calma”. El odontólogo recordó la lección de uno de sus mentores en Italia, para quien la rapidez en una intervención nunca fue una cuestión de negocio, sino “una ventaja experiencial y biológica para el paciente”. De ahí una de las frases que vertebran el modelo W: “Si quieres ser rápido, tienes que ser slow”.

Primitivo Roig, CEO de Clínicas W. / Clínicas W

Roig analizó también las claves de grandes compañías internacionales para concluir que sus recetas de inmediatez no son trasladables a la salud. “Las grandes empresas no se copian, se entienden. Todos queremos vivir como consumidores, pero en salud nadie quiere ser tratado como un producto. Cuando un paciente se sienta en nuestro sillón tiene que dejar de ser un consumidor y volver a sentirse persona”, defendió.

Porque hay cosas, insistió, que no admiten aceleración: “La IA responde en segundos, pero la cicatrización tarda semanas, la confianza tarda años y la reputación, décadas. Y curiosamente, perderla es tan rápido como te responde la IA. El diagnóstico, la confianza y la biología marcan el tempo, te guste o no. Y hay otra cosa que tampoco se puede acelerar: las personas”.

Una filosofía convertida en método

Lo que diferencia a la Odontología Slow de una simple declaración de intenciones es, según su creador, la sistematización. “Antes ya había dentistas que trataban a sus pacientes con calma, con atención y con criterio. Lo que hicimos fue convertir esa filosofía en un método: darle estructura, protocolos, indicadores. Que no dependiera del carácter de cada profesional, sino de un sistema que cualquier clínica pueda aplicar”, explicó Roig. El resultado beneficia a ambos lados del sillón y se resume en una máxima: “la mayor calidad, al menor coste, en el menor tiempo posible”.

El conferenciante Emilio Duró durante su intervención. / Clínicas W

Ese método se apoya cada vez más en tecnología propia. Entre las novedades del décimo aniversario, la red presentó nuevas herramientas de diagnóstico y planificación de tratamientos apoyadas en WIA, su plataforma de inteligencia artificial, y el Plan W Kids, un programa de salud bucodental infantil concebido como un juego de mesa, que comenzará a implantarse a finales de año. “La tecnología nos ayuda, los protocolos nos ayudan, la inteligencia artificial ya nos está ayudando. Pero la diferencia sigue estando en la persona”, subrayó Roig.

Una máquina no puede ser sincera

Esa idea conectó con el cierre de la reunión, a cargo del conferenciante Emilio Duró, que llevó el argumento del modelo W del terreno profesional al vital. Duró recordó que las generaciones actuales vivirán cerca de cien años: “No podéis vivir cien años amargados. Os han puesto la vida, ahora hay que aprender a vivirla”. Y coincidió con Roig en dónde reside el valor diferencial: “Todo lo puede hacer una máquina mejor que vosotros, menos una cosa: la ilusión, la pasión, las ganas. Una máquina puede escribir lo que quieras, pero no puede ser sincera”.

Primitivo Roig obsequia a Emilio Duró con su libro Odontología Slow. / Clínicas W

Durante el acto, Clínicas W hizo entrega de un tótem conmemorativo a las primeras clínicas que cumplen cinco años en la red: Clínica Dental Plasencia Calvillo, Clínica Dental Daniel Abad, Clínica Dental Luciana López y Clínica Dental Miguel Noguer.

“No hay excelencia sin control, no hay éxito prolongado sin una buena gestión y no hay felicidad sin equilibrio”, concluyó Roig, fiel al lema con el que ha cerrado sus diez conferencias anuales. Una década después, la Odontología Slow nacida en Valencia sigue defendiendo lo mismo: que en salud, la calma no es una renuncia. Es una estrategia.