Maicea, la primera clínica psicológica de la comarca de Ayora, gana el premio ‘Go Rural’ de CEEI Valencia y Diputació

La salud mental también tiene espacio en el interior de la provincia de Valencia. El proyecto Maicea, impulsado por la psicóloga sanitaria María Isabel Cebrián, ha sido distinguido en la tercera edición de los Premios Go Rural -impulsados por CEEI Valencia y la Diputació de València- por su contribución a mejorar el acceso a la atención psicológica en la comarca de Ayora-Cofrentes.

Maicea nació para dar respuesta a una necesidad detectada en el territorio: la ausencia de servicios especializados de psicología y las dificultades de desplazamiento que encontraban numerosos vecinos para acceder a este tipo de atención. Con la apertura de esta clínica, la comarca cuenta por primera vez con un centro de psicología propio.

Un programa para impulsar negocios en los pueblos

El reconocimiento se ha otorgado en el marco del programa Mentoring Rural , desarrollado por CEEI Valencia y la Diputació de València con el objetivo de apoyar a emprendedores y empresas emergentes de municipios rurales o en riesgo de despoblación.

El programa ofrece asesoramiento personalizado gratuito en formato online para ayudar a consolidar proyectos empresariales. Según los datos facilitados por la organización, más de 140 personas emprendedoras y empresas de reciente creación han recibido acompañamiento entre 2024 y 2026. Además, el 73 % de las participantes han sido mujeres.

Enguera acoge la tercera edición de Go Rural

La entrega de premios se celebró en Enguera durante la jornada Go Rural, un encuentro que reúne iniciativas empresariales vinculadas al desarrollo económico y social de los entornos rurales valencianos.

En esta edición se presentaron 28 candidaturas, de las cuales diez alcanzaron la fase final. Los proyectos abarcaban ámbitos tan diversos como la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la cultura, la vivienda o la dinamización social de los municipios del interior.

Durante el acto, el director ejecutivo de CEEI Valencia, Ramón Ferrandis, destacó que “hacen falta referentes emprendedores desde el territorio. Las personas que quieren emprender en sus pueblos tienen que ver casos de éxito. Casos de empresas que funcionan y que inspiran y motivan”.

Diez proyectos finalistas

Este año, el jurado ha estado compuesto por Mati Marín, alcaldesa de Enguera; Encar Moya, técnica de Desarrollo Rural en la Diputació de València; Ramón Ferrandis, CEO de CEEI Valencia, y Carina Primo y Pepa Tornero, del Grupo de Acción Local Caroig-Xúquer.

Junto a Maicea, el jurado seleccionó otros nueve proyectos que reflejan la diversidad del emprendimiento rural valenciano. Entre ellos figuraban Alpueblo Studio, centrado en el diseño y la dinamización comunitaria; Ángel Merce, una explotación de gallinas camperas autosostenible; Casita in Spain, que conecta estudiantes internacionales con comunidades rurales; Domia Tech, especializada en experiencias inmersivas para la comercialización de viviendas; Factum Fruits, dedicada a la valorización sostenible de materias primas y residuos agrícolas; La Lliureria, una librería cultural especializada en álbum ilustrado y literatura infantil; Nos vamos pal pueblo, un proyecto audiovisual para visibilizar la realidad de los municipios rurales; RuralGo, una plataforma digital orientada a combatir la despoblación; y Sáhara Reche, una iniciativa que ayuda a pequeños negocios rurales a mejorar su presencia en redes sociales.

Apoyo al desarrollo territorial