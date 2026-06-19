Coca-Cola Europacific Partners celebra diez años como multinacional con esencia local

Coca-Cola Europacific Partners conmemora el décimo aniversario de la integración de tres embotelladores del mercado europeo que supuso la génesis de lo que es hoy, la principal embotelladora de Coca-Cola (20.901 millones de euros en ingresos en 2025). Presente en 31 países en los dos hemisferios, en esta primera década, la compañía ha consolidado un modelo global que mantiene el arraigo local como rasgo diferencial de su estrategia.

Esta característica fundamental es la que le ha permitido convertirse en “una historia de éxito”, su evolución confirma la tesis central de la compañía: es posible crecer a escala internacional sin perder la proximidad con los mercados, clientes y comunidades en los que opera.

La evolución bursátil refuerza esta trayectoria:

16.500 millones de euros de capitalización en 2016.

38.000 millones de euros de capitalización en 2026.

34,15 € cotización de la acción el 2 de junio de 2016, fecha en la que CCEP comienzaa cotizar en España.

81,7 € cotización de la acción (29 abril 2026).

Iberia: un mercado estratégico para CCEP

En toda esta transformación, la unidad de negocio de Iberia, formada por España, Portugal y Andorra, ha desempeñado un papel muy relevante, manteniéndose como uno de sus principales mercados. 31,5% incremento de la facturación en Iberia desde 2016: de 2.607 millones de euros a 3.429 millones de euros a finales de 2025.

Décimo aniversario Coca-Cola Europacific Partners. / ED

Todo ello, gracias a unos 4.000 empleados que trabajan en sus 7 plantas (seis en España y una en Portugal), 4 manantiales de agua mineral, 8 centros logísticos y sus 64 oficinas comerciales para llegar a más de 315.000 clientes.

Un compromiso con la comunidad: desarrollo económico, social y medioambiental

La actividad de Coca-Cola Europacific Partners genera un impacto económico que contribuye al desarrollo de las comunidades en las que está presente: en 2025, en España alcanzó los 6.950 millones de euros de valor añadido, frente a los 6.315 millones de euros en 2016, un 10% más. En la Comunitat Valenciana, donde cuenta con una planta de producción (Valencia), un centro logístico y tres oficinas comerciales, la compañía genera 692 millones de euros de valor añadido a la economía valenciana, lo que representa un 0,47% del PIB de la comunidad, y 11.011 empleos, de los cuales 10.545 son indirectos y 466 directos.

La transformación de la compañía también ha impulsado la proyección internacional de la planta de Valencia, elegida como la Mejor Planta de Europa en 2022, que ha duplicado la capacidad de las líneas de producción y el volumen de fabricación sin ampliar su superficie. La compañía ha invertido más de 61 millones de euros en las instalaciones desde 2019 para mantenerla en vanguardia y seguir avanzando en innovación, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Asimismo, tanto la planta como el almacén logístico ubicado en Picassent son referentes europeos en digitalización dentro del Sistema Coca-Cola.

Unido a ello, en esta década, la compañía ha continuado estando al lado de los bares, restaurantes, tiendas de barrio y comercios que forman parte del tejido económico y social de nuestras ciudades y pueblos, apoyándolos para buscar su crecimiento, su modernización y competitividad en un entorno cada vez más exigente. Lo ha hecho impulsando la digitalización de la hostelería, fomentando el e-Grocery, y adaptando su porfolio a las nuevas tendencias del consumidor, como el take away y el delivery.

Además, a lo largo de esta década, ha impulsado proyectos sólidos y de largo recorrido que están generando un impacto real en ámbitos tan relevantes como la protección de la biodiversidad, la capacitación en habilidades y conocimiento para afrontar los desafíos del empleo —a través del emprendimiento y la Formación Profesional—, la gestión sostenible del agua y la protección del medio ambiente, entre otros.

Cambio social en la comunidad local

En la Comunitat Valenciana, estos proyectos han impulsado el rol de la compañía como un agente de cambio social en la comunidad local. Hostelería #PorElClima, la iniciativa dirigida a fomentar la descarbonización del sector, ha superado los 1.300 adheridos en la región desde su creación en 2017; Mares Circulares, centrado en promover la conservación de mares y océanos, ha impulsado la recogida de 893,9 toneladas de residuos y la formación de más de 14.700 personas en reciclaje y economía circular en la Comunitat Valenciana desde su lanzamiento en 2018; y los programas GIRA Mujeres y GIRA Jóvenes, centrados en formar y mejorar la empleabilidad, han generado un impacto en más de 1.400 mujeres valencianas y más de 300 jóvenes en el territorio a lo largo de sus diez y catorce ediciones celebradas, respectivamente.

Diez años después de su creación, Coca-Cola Europacific Partners celebra una trayectoria marcada por el crecimiento, la generación de valor y su compromiso con los mercados en los que opera. Una primera década en la que ha demostrado que es posible ser una compañía global manteniendo el arraigo local, sentando así las bases para seguir creciendo, innovando y acompañando al desarrollo económico y social de Iberia en los próximos años.