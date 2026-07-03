El Atlético de Madrid sella una alianza con Live Nation España para reforzar la oferta musical del Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid y Live Nation España, la filial española del mayor promotor y productor de entretenimiento musical del mundo, han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica a largo plazo para el desarrollo de la actividad de conciertos y eventos en vivo en el Riyadh Air Metropolitano y en otros espacios de la Ciudad del Deporte.

El acuerdo, con una duración inicial de diez años con opciones de prórroga, consolida al estadio rojiblanco en uno de los grandes referentes musicales de Europa y como plaza preferente de España para recibir a los mejores artistas y shows del mundo. Esta alianza se enmarca en la relación ya consolidada entre ambas organizaciones: Live Nation España es también socio del Atlético de Madrid y Oak View Group (OVG) en Barsento, la sociedad que construirá una arena de música cubierta con capacidad para más de 20.000 personas junto al estadio rojiblanco y que estará operativa a finales de 2030. Juntos, el Riyadh Air Metropolitano y el nuevo recinto musical configurarán uno de los ecosistemas de entretenimiento en vivo más completos y potentes de Europa.

Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, ha celebrado el acuerdo y ha dicho que les enorgullece e ilusiona "formar parte de un gran proyecto junto al mayor promotor del mundo para ayudar a que Madrid siga posicionándose como un destino cultural de referencia, generando un impacto positivo para todos los que formamos parte de la ciudad y del distrito”.

Live Nation España es el mayor promotor de conciertos y eventos musicales del mundo, con presencia en más de 40 países y decenas de millones de espectadores cada año. El acuerdo establece a Live Nation España como el socio estratégico prioritario del Riyadh Air Metropolitano para la explotación musical y de entretenimiento del recinto, con la voluntad de traer a Madrid las giras y producciones de mayor relevancia internacional de manera estable y continuada. El estadio será plaza preferente para los grandes artistas y giras globales, a la altura de los principales recintos europeos.

El perímetro de la colaboración incluye tanto el interior del estadio como la Fan Zone exterior, así como el nuevo mini estadio de la Ciudad del Deporte, y contempla la incorporación futura de otros espacios del complejo deportivo, ampliando progresivamente el ecosistema de entretenimiento en vivo vinculado al club.

Madrid, destino musical

El acuerdo trasciende al estadio y al club, ya que supone un salto cualitativo en el posicionamiento de Madrid como una de las grandes capitales mundiales de la música en directo. Contar con el respaldo estructural de Live Nation España garantiza que la capital española aspire a acoger sistemáticamente las giras y residencias de los artistas más relevantes del panorama global, compitiendo de igual a igual con Londres o París en la carrera por los grandes shows internacionales.

El impacto en la ciudad es también económico y turístico. Los grandes eventos musicales generan una actividad hotelera, comercial y de restauración muy significativa. Esta alianza refuerza de forma duradera la capacidad de Madrid para atraer a visitantes nacionales e internacionales que eligen la ciudad precisamente por su agenda de entretenimiento.

Madrid ya ha demostrado estar a la altura de los mayores retos musicales del mundo. La reciente residencia de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, con diez conciertos y más de 630.000 asistentes, fue uno de los mayores acontecimientos musicales celebrados en España en los últimos años y situó a la ciudad en el primer plano internacional del entretenimiento en vivo.

En los últimos años, el Riyadh Air Metropolitano ha demostrado su capacidad para albergar eventos de máxima exigencia bajo exigentes estándares internacionales. Con un aforo que roza los 72.000 espectadores, el feudo rojiblanco se ha consolidado como uno de los principales estadios europeos de gran formato, destacando por una versatilidad que le permite adaptarse a citas que van mucho más allá del ámbito estrictamente deportivo.

Su relevancia en el fútbol continental es evidente tras haber sido elegido por la UEFA como sede de la final de la Champions League de 2027, un hito que ya alcanzó en 2019 y que volverá a asumir apenas ocho años después. A este compromiso se suman la final de la UEFA Women's Nations League en 2025 y la de la Copa del Rey en 2018; una trayectoria que también se extiende al rugby internacional, donde el estadio ha funcionado como sede oficial de la Gran Final de las World Rugby Seven Series (HSBC SVNS) en su edición de 2024.

En el apartado musical, Bad Bunny con su residencia de diez conciertos es el último ejemplo de su capacidad, pero no el único. Además del artista puertorriqueño, el Riyadh Air Metropolitano ha recibido a figuras internacionales de la música como AC/DC, Bruno Mars, Ed Sheeran, Imagine Dragons quienes han elegido este escenario para presentar sus giras internacionales ante el público español.

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Una de las novedades más destacadas del acuerdo es que facilitará la compra de entradas para los conciertos en la plataforma digital del propio estadio. A partir de ahora, aficionados al fútbol y amantes de la música podrán adquirir entradas para todos los eventos y conciertos que se celebren en el Riyadh Air Metropolitano directamente desde la web oficial del estadio, en las mismas condiciones que el resto de canales oficiales de venta.