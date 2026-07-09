Los expertos de Slotozilla analizan el marketing de afiliados en iGaming

En 2026, la industria del juego online no trata solamente de ofrecer mejores cuotas, mayor variedad de juegos o promociones más atractivas. Las marcas también compiten por captar nuevos usuarios de forma más eficiente.

En ese contexto, el marketing de afiliados es una herramienta muy útil para lograrlo. Muchos usuarios potenciales utilizan páginas de comparación de casinos y casas de apuestas para revisar sus licencias, catálogos, métodos de depósito, promociones y bonos más convenientes, como los 100 giros gratis o 200 euros gratis sin depósito, dirigiéndose desde allí a la plataforma con la propuesta que les resulte más atractiva.

Desde esa perspectiva, los expertos de Slotozilla explican en este artículo cómo el marketing de afiliados en iGaming actualmente se centra en presentar datos útiles, beneficios exclusivos para los jugadores y una mejor experiencia para los usuarios que comparan antes de registrarse.

Este análisis se basa en la revisión constante de operadores, bonos, requisitos de apuesta, licencias, métodos de pago y comportamiento de los usuarios en distintos mercados regulados.

Qué es el marketing de afiliados en el iGaming

El marketing de afiliados es un sistema en el que una web, comparador o creador de contenido promociona una marca y recibe una comisión cuando genera una acción medible. En iGaming, esa acción suele ser el registro del nuevo usuario, su primer depósito o cierto nivel de actividad que genere ingresos netos para la marca.

Para explicar cómo funciona el marketing de afiliados en otras palabras, podemos decir que el afiliado aporta tráfico cualificado (nuevos usuarios interesados en registrarse, depositar y jugar) y el operador paga por resultados obtenidos.

Según el analista de Slotozilla, Tim Cline, "el iGaming es uno de los mejores nichos para marketing de afiliados, porque combina alto valor por cliente y demanda constante de información". Cline también explicó la forma en que los usuarios utilizan los sitios de afiliados: "La mayoría de los jugadores se apoyan en este tipo de páginas para buscar orientación sobre nuevos casinos, juegos y bonificaciones, favoreciendo el tráfico cualificado hacia las plataformas de juego online".

Según datos de la DGOJ, el gasto de la industria del iGaming en marketing en el año 2025 fue de 664 millones de euros, con un aumento del gasto en afiliados un 6,27%. Para los expertos de Slotozilla, esta cifra confirma como hacer marketing de afiliados es realmente significativo para el crecimiento del sector.

Por qué el marketing de afiliados es rentable para ambas partes

Para los operadores, el atractivo más importante sobre que es marketing de afiliados, es el riesgo de adquisición reducido. En lugar de desembolsar importantes sumas en campañas propias sin saber a cuántos jugadores lograrán atraer, pueden pactar pagos basados en resultados. Para los afiliados, la ventaja está en generar ingresos recurrentes si logran atraer tráfico de calidad.

Menor riesgo para la marca. El operador paga por registros, depósitos o ingresos generados, no solo por exposición publicitaria.

El operador paga por registros, depósitos o ingresos generados, no solo por exposición publicitaria. Mayor potencial para el afiliado. Un contenido bien posicionado puede generar comisiones durante meses si mantiene tráfico útil y actualizado.

Los expertos de Slotozilla consideran que otra de las ventajas del marketing de afiliados es su capacidad de crecimiento. Los operadores pueden ampliar su presencia en nuevos mercados y segmentos de usuarios sin incrementar de forma proporcional sus costes de adquisición.

En el marketing de afiliados como empezar depende principalmente de generar confianza en el usuario ofreciendo contenido completo y de alta calidad en relación a licencias, tipos de juegos, sistemas de pago y bonos habilitados.

Cuando se habla de marketing de afiliados ejemplos claros son las guías de bonos, rankings de operadores y comparativas de plataformas, porque atraen a jugadores que comprenden el producto, leen las condiciones y tienen más probabilidad de mantener cierto nivel de juego.

Persona escribiendo en un papel / UNSPLASH

Los modelos de cooperación entre afiliados más populares en 2026

En 2026, los programas de marketing de afiliados plataformas en iGaming se organizan principalmente en tres modelos: CPA, Revenue Share e híbridos. De acuerdo con los expertos de Slotozilla, la elección del tipo de colaboración depende de diversos aspectos, como calidad del tráfico, tipo de producto e historial del afiliado. También influyen la retención esperada del jugador, el país de origen del tráfico, el cumplimiento normativo y el historial de conversión del afiliado.

Tabla de comparación con tres modelos de programas / SLOTOZILLA

CPA o coste por adquisición

El CPA es un monto determinado previamente que la marca paga cuando el jugador referido cumple una condición, normalmente registrarse y hacer un depósito válido. Es útil para casas de juego online que buscan controlar el costo inicial de adquisición. También puede ser una opción interesante para afiliados que buscan ingresos monetarios rápidos y previsibles.

Revenue Share

Con el sistema Revenue Share, el afiliado recibe una proporción de las ganancias netas generadas por los jugadores que ha referido. Los expertos de Slotozilla consideran que es la mejor opción de colaboración cuando se capta tráfico de calidad mediante contenido específico.

Acuerdos híbridos

Los acuerdos híbridos combinan CPA y Revenue Share. Son frecuentes cuando los operadores y las páginas para marketing de afiliados tienen cierto nivel de confianza. El afiliado recibe una parte inicial por el registro o depósito, y luego conserva también una comisión futura de la ganancia generada por el usuario. Para los especialistas de Slotozilla, este podría ser el modelo más conveniente y razonable para ambas partes.

Expertos de Slotozilla sobre las mayores tendencias del marketing de afiliados en 2026

El ámbito del marketing de afiliados iGaming está cambiando rápidamente. Hoy en día la inteligencia artificial, la personalización y la experiencia móvil son puntos centrales.

Influencia de la Inteligencia Artificial. La IA ayuda a elegir palabras clave, analizar conversiones, automatizar procesos y crear contenido, pero los analistas de Slotozilla consideran que no reemplaza la experiencia de los editores. En iGaming, el contenido genérico puede ser confuso o impreciso, sobre todo al explicar bonos, requisitos de apuesta y juego responsable.

La IA ayuda a elegir palabras clave, analizar conversiones, automatizar procesos y crear contenido, pero los analistas de Slotozilla consideran que no reemplaza la experiencia de los editores. En iGaming, el contenido genérico puede ser confuso o impreciso, sobre todo al explicar bonos, requisitos de apuesta y juego responsable. Personalización. Actualmente, la información se segmenta por país, sistema de pago, tipo de jugador, dispositivo y preferencia de producto. Es cada vez más importante que los afiliados concentren información en cada uno de estos nichos evitando datos genéricos y optimizando el tráfico mediante el análisis de conversiones y comportamiento de los usuarios.

Actualmente, la información se segmenta por país, sistema de pago, tipo de jugador, dispositivo y preferencia de producto. Es cada vez más importante que los afiliados concentren información en cada uno de estos nichos evitando datos genéricos y optimizando el tráfico mediante el análisis de conversiones y comportamiento de los usuarios. Estrategia mobile-first. Muchos registros se realizan actualmente desde smartphones, tablets y otros dispositivos móviles. Por esta razón, la calidad del juego móvil es un aspecto importante que los afiliados deben analizar con cuidado. Además, las regulaciones sobre publicidad de juego son cada vez más estrictas y exigen reforzar los mensajes relacionados con el juego responsable.

Principales retos de los afiliados de juego online actuales

El iGaming marketing de afiliados tiene mucho potencial, pero también presenta una fuerte competencia que ha aumentado de forma notoria en los últimos años. Los costes de generar contenido han subido y los operadores exigen más control sobre el origen del tráfico.

Además, las normativas más recientes en España incluyen nuevas advertencias sobre ludopatía en comunicaciones comerciales, límites de depósito y prohibición de otorgar bonificaciones antes de 30 días del registro del jugador.

Desde Slotozilla, los consultores señalan que para lograr en el marketing de afiliados ganar dinero de forma sostenible, es necesario crear contenido alineado con criterios E-E-A-T, como guías, rankings y comparativas basadas en revisiones propias, datos de autoridad e información práctica para el usuario.

Conclusión

De acuerdo con lo explicado por los analistas de Slotozilla, el marketing de afiliados seguirá siendo uno de los pilares del crecimiento de iGaming en 2026. Para los operadores, es un sistema que permite captar jugadores con una inversión optimizada. Para los afiliados, es una forma de obtener ingresos escalables, especialmente cuando trabajan con tráfico cualificado.

El mercado, sin embargo, se está volviendo más profesional. Ya no basta con atraer clics. Hace falta posicionarse como una verdadera autoridad en el rubro, brindando información práctica y precisa para el usuario.