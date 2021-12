Si en tu familia hay padres o madres recientes o tú eres uno de ellos, reciente o no, seguro que te gustará esta lista de los cinco regalos que todo padre o madre querría tener en casa. Algunos son más fáciles de encontrar y otros menos, pero todos son geniales. ¿Te pides los mejores regalos para padres y madres en Navidad para educar mejor a tus hijos?

Un cojín para que no te duelan las rodillas al ponerte a la altura de tu hijo

Mar Romera apostó en nuestro evento por “volver a la esencia, agacharse para ver a los niños”, y escuchar aquello que tengan que decirnos. Su opinión, aunque a veces se nos olvide debido al ajetreo del día a día, es fundamental”. Para que no nos duelan las rodillas, un buen regalo sería un cojín mullido, fácil de transportar para poner en el suelo en esos momentos en los que tu hijo necesita verte a tu lado y no mirándolo desde arriba.

En todo caso, se trata de tener bien presente la que es la frase favorita de nuestra querida Lucía Galán, que todos llamamos Lucía mi pediatra: “Ponte en su lugar”:. “Es que siempre que lo dejo en la cuna llora y al cogerle en brazos, se calla, qué listo”- me dicen muchas. “Ponte en su lugar. ¿Tú qué harías?”– les digo. “Es que llego tarde y cansada de trabajar y va y me monta una rabieta”– dicen otras. “Ponte en su lugar. Lleva todo el día sin verte”. “Es que llega el momento de irse a dormir y no hay manera, se niega a irse a su habitación, y se presenta en el salón cada dos por tres. Siempre terminamos discutiendo”– me dicen algunos padres. “Ponte en su lugar. ¿Dónde preferirías estar tú en sus circunstancias? Con esto no digo que no haya que poner límites en momentos puntuales, por supuesto que hay que ponerlos. Pero antes… ponte en su lugar, la perspectiva no solo cambia, sino que te enriquece enormemente”.

2. Una estantería llena de libros sobre cómo educar mejor

Y es que aunque digamos que los niños vienen sin manual de instrucciones, hay muchísimos libros que nos dan ideas brillantes para educar con conciencia. Todos nuestros expertos han escrito mucho y muy bien sobre este tema: Mar Romera sobre educación emocional, Gregorio Luri sobre padres imperfectos, Eva Millet sobre los hiperpadres, Jordi Amenós sobre el poder de los cuentos, Lucía Galán sobre las emociones de la maternidad, Begoña Ibarrola sobre cuentos para la educación emocional o Carles Capdevila sobre educar con humor. Como vemos, hay muchos libros geniales que leer, de muy diverso tipo.

3. Unas horitas de siesta o unas horas libres para tanta lectura

Todos lo sabemos, educar es agotador. Es más, según un estudio, un 12% de los encuestados considera que cuidar a sus hijos es una actividad “muy agotadora”, mientras que el trabajo remunerado es muy agotador tan solo para el 5% de las personas que contestaron a la encuesta. Si encima queremos leer libros para aprender sobre educación emocional, el cerebro de nuestros hijos, la comunicación positiva o cómo poner normas de la mejor manera, podemos acabar rendidos. Unas horas de siesta o unas horas libres es el mejor regalo para padres y madres que están educando, y no digamos si están criando a un bebé. De hecho, facilitar el auto cuidado es un regalo como pocos para padres y madres. Como dice Pepa Horno, experta en derechos de la infancia y parentalidad positiva, la primera clave para educar a nuestros hijos de manera positiva y respetuosa, “aunque pueda parecer paradójica, es el auto cuidado. No se puede educar bien si no se está bien. Las familias deben encontrar tiempos propios para cultivar su identidad y su fortaleza emocional. Y tener cuidado con la logística. Yo suelo decir que para mí la maternidad y paternidad es amor y logística”.

4. Unas orejeras para dejar de escuchar comentarios de la gente

Y es que, como decía el gran Carles Capdevila, en cuanto la gente conoce la noticia del embarazo “eres patrimonio de la Humanidad y toda la gente se empieza a meter contigo, desde la pregunta de si lo buscabais o si habéis tardado mucho”.

Pero esto puede empeorar mucho cuando el bebé ya ha nacido y cuando crece. Gente que apenas conoces te dice en la calle que el bebé va muy abrigado o poco abrigado, si te ven dándole un biberón te juzgan como mala madre, si ven que le das el pecho a un niño que ya anda también, si ven a tu hijo con una rabieta dicen que no lo consigues dominar… Unas orejeras pueden venir muy bien a esos padres y madres hartos de estos juicios gratuitos, siempre y cuando estén dispuestos a escuchar opiniones más fundadas de gente más importante para ellos, claro, porque, como también nos dijo Carles, “toda la tribu tenemos que estar aquí hablando y compartiendo y todas las opiniones ayudan”, porque “la educación es importantísima y nos requiere a todos”.