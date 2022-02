El psicólogo y Doctor en educación Rafa Guerrero nos hablará este miércoles 23 de febrero a las 22:00 horas en un nuevo Webinar sobre la importancia de fomentar en nuestros hijos el esfuerzo como medio para que les vaya bien en los estudios y en todo aquello que se propongan.

¿Te apuntas? Cuándo: Miércoles 22 de febrero Hora: 22:00 horas Inscríbete: https://educarestodo.com/eventos/como-consigo-que-mi-hijo-se-esfuerce-con-las-tareas/

Vivimos en la sociedad de la inmediatez, donde casi todo lo conseguimos a golpe de clic, lo que dificulta enormemente inculcar a nuestros hijos que las cosas importantes de la vida requieren de grandes dosis de perseverancia.

Sin duda, si no nos esforzamos no alcanzaremos ningún logro. Ya nos decía el neuropsicólogo Álvaro Bilbao que a Miguel Ángel le llevó cuatro años esculpir su famoso David, o que Einstein “tardó casi 20 años en desarrollar una fórmula que cualquier niño puede copiar en un cuaderno”.

Si nuestros hijos abandonan, si no quieren seguir intentándolo un poco más, si se frustran cuando intentan algo y no les sale a la primera y, por esa frustración, no quieren seguir intentándolo , no llegarán muy lejos. Pero ¿cómo podemos conseguir que se esfuercen, que no tiren la toalla al primer bache que se encuentren? A esto nos va a ayudar el psicólogo y Doctor en Educación Rafa Guererro en un seminario online gratuito.

Por qué debemos conseguir que nuestros hijos se esfuercen

Las razones por las que no podemos perdernos este webinar son las mismas por las que debemos ayudar a nuestros hijos a ser perseverantes, y son las siguientes:

El esfuerzo y la perseverancia son la vacuna contra el fracaso escolar

Nos contaba el pedagogo Gregorio Luri que en la evaluación del Informe PISA de los niños de 15 años, “los niños españoles y los de Hong Kong no están muy alejados al principio de la prueba. Pero a medida que pasa el tiempo, nuestros niños se hunden”. Por eso, el filósofo y pedagogo se pregunta si “nuestros resultados no excesivamente llamativos se deben a la incapacidad para mantener la atención durante un tiempo continuado”. Por eso, concluye que “la perseverancia es el factor decisivo del éxito escolar“.

El esfuerzo les hará ser más felices

Numerosos estudios demuestran que la felicidad y el bienestar están muy relacionados con el hecho de sentirnos capaces, superar retos, aprender, avanzar...Y todo esto no puede darse sin esfuerzo.

Ser trabajador es más importante para el éxito que ser inteligente

Un famoso experimento desarrollado por la investigadora Carol Dweck, conocido como el experimento del puzzle, demostró que los niños a los que se les alababa el esfuerzo en lugar de la inteligencia, tendían a enfrentarse a retos cada vez más difíciles. En cambio, aquellos niños a los que se les alababa su inteligencia, no solían someterse a tales retos por el miedo a fallar y perder su etiqueta de 'inteligentes'. Por tanto, el esfuerzo llevará mucho más lejos a nuestros hijos que la inteligencia.

"La perseverancia es el factor decisivo del éxito escolar“

Está demostrado que sin esfuerzo no hay resultado. ¿Y cómo podemos conseguir que nuestros hijos se esfuercen? A hacerlo nos va a ayudar Rafa Guerrero en el webinar 'Cómo consigo que mi hijo se esfuerce con las tareas'.