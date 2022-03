La enfermera pediátrica y asesora de lactancia Yolanda Vélaz nos hablará este martes 8 de marzo a las 22:00 horas en un nuevo Webinar sobre cómo prepararnos para la lactancia materna.

Ser madre primeriza es un gran reto, toda la información que recibimos es nueva y eso puede llegar a abrumar. La lactancia materna es uno de los temas que más dudas genera, ¿debo darle pecho? ¿qué pasa si no me sube la leche? ¿y si el bebé no se engancha?

En este webinar, de la mano de Yolanda Vélaz, aprenderemos, entre otras cosas, a detectar dificultades precoces y tardías de la lactancia materna. También trucos y consejos para entender mejor a nuestro bebé, qué son los brotes de crecimiento y a identificar las crisis de lactancia falsas.

Beneficios de la lactancia materna

La leche materna es el mejor alimento que podemos dar a nuestros hijos hasta los seis meses de edad de forma exclusiva, y hasta los 2 años en combinación con otros alimentos, como nos dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las asociaciones científicas.

Esta recomendación, en muchas ocasiones, no se puede cumplir debido a que la baja de maternidad tiene una duración de 16 semanas (algo menos de 4 meses). Lo que provoca que en España solo el 46,9% de las madres alargue la lactancia materna hasta el mes seis, y el 28,5% entre los seis meses y el año, según un informe de la Asociación Española de Pediatría.

Otro de los motivos por los que las mamás dejamos de dar el pecho es porque sentimos que no producimos leche suficiente, o que nuestra leche es de mala calidad y, en consecuencia, nuestro bebé no se está alimentando correctamente. pero ¿Esto es así?

En este sentido, Yolanda Vélaz lo deja muy claro:

La leche materna siempre es buena. No hay leche materna aguada, ni mala, ni poco nutritiva .

. El único secreto para fabricar más leche es estimular más : o más tomas con el bebé al pecho o con sacaleches.

: o más tomas con el bebé al pecho o con sacaleches. No hay que llevar dietas extrañas para que tengamos más leche : dieta variada, come de todo de forma saludable, bebe agua. Cero alcohol. Cero tabaco. Punto.

: dieta variada, come de todo de forma saludable, bebe agua. Cero alcohol. Cero tabaco. Punto. En muy pocos casos es real el sentimiento de no producir leche suficiente, lo que se conoce como hipogalactia, siempre que la lactancia materna se lleve a cabo a demanda y no haya otros problemas médicos (los trataremos más adelante).

