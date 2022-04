Heredamos muchos comentarios de anteriores generaciones con las que nos dirigimos a los niños, niñas. Entre algunos de estos comentarios está el tan manido: "bueno, ¿y ya tienes novio o novia?"

Ahora que las reuniones familiares para celebrar la Navidad se acercan, es posible que en las comidas o cenas, nuestros familiares pregunten a nuestros hijos este tipo de frases. Y es que, aunque estas preguntas se hagan con cariño y sin maldad, no son frases que se deban decir a un niño.

Como padres y madres buscamos educar a nuestros hijos sin estereotipos y en igualdad, sin embargo muchas veces no podemos controlar los estímulos externos que llegan a nuestros hijos. “Para superar los estereotipos de género lo importante es que trabajemos en comunidad, que lo hagamos desde la escuela, desde casa. No debemos dejarnos llevar porque son muchos los mensajes que están recibiendo y tenemos que ayudarles a gestionar esos mensajes”, señala Alba Alonso, responsable de Realkiddys. Por eso, sobre todo con comidas familiares, es nuestra responsabilidad parar y explicar al resto de nuestro familiares que, si hacen preguntas inadecuadas como "¿ya tienes novio/a?, no son apropiadas para nuestros hijos e hijas y deben cesar.

Motivos por los que no hacer esta pregunta

Esta pregunta no se debería hacer a niños y niñas, no solo en Navidad, sino en toda época del año