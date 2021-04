Políticos a distancia

Mucho se habla de la distante Bruselas que dicta políticas muy alejadas de las necesidades reales de los agricultores y ganaderos valencianos. Sin embargo, la flagrante insensibilidad y la falta de soluciones de la clase política también se produce en Madrid y València, a pesar de tener los problemas delante de sus narices. Ahora que la pandemia nos ha dado una tregua, el sector agrario ha podido volver a alzar la voz de nuevo. Las movilizaciones que la covid-19 paralizó hace algo más de un año no quedaron suspendidas, sino aplazadas, y nos haremos oír mientras las asignaturas pendientes no obtengan respuestas eficaces y mientras no hayan precios justos.