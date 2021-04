Lo que las cifras maquillan

Los últimos datos difundidos por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), indican que las exportaciones agroalimentarias valencianas crecieron un 10,1% durante el pasado 2020, hasta alcanzar los 6.909,9 millones de euros. En pleno contexto pandémico, con la paralización durante meses de gran parte de la actividad productiva no esencial y un irregular ritmo de recuperación tras el confinamiento, nuestro sector demostró una vez más su resiliencia, su capacidad tractora de la economía valenciana y su compromiso con la sociedad. Entrando en el detalle de estas cifras, observamos que las exportaciones de frutas y hortalizas coparon un 63% del total exportado, con crecimientos notables respecto al año 2019. Especialmente destacado es, por ejemplo, el aumento en la exportación de cítricos, un 14,9%. Por países, volvemos a tener a Alemania y Francia como principales destinos de exportación, seguidos de Italia, Reino Unido y Países Bajos. El caso británico es, no obstante, representativo de la realidad que se esconde tras las cifras macroeconómicas: si bien nuestras exportaciones a Reino Unido crecieron, lo hicieron de forma muy tímida, apenas un 0,14%, lo que contrasta con los crecimientos de dobles dígitos en países como Alemania o Italia. Las disrupciones provocadas por el Brexit se harán sentir plenamente en las estadísticas consolidadas del presente año, pero el efecto previo y preparatorio de la complejidad de la situación actual ya se ha notado. A esto debemos sumar las dificultades de acceso a otros mercados internacionales, por el establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias, y la ausencia de reciprocidad en las exigencias y requisitos, si nos comparamos con terceros países que suponen una competencia directa para nuestras producciones en diferentes mercados.El Ivace va a trabajar durante 2021 en presentaciones de oferta en Japón, Filipinas y China. Sin embargo, más allá de los loables esfuerzos del instituto por abrir mercados para las empresas valencianas, los problemas de fondo deben resolverse en el ámbito comunitario. Años de errores, indefinición y falta de firmeza en las políticas comerciales han conducido a acuerdos nefastos para los intereses de nuestro sector, que en muchos casos dificultan nuestra actividad comercial fuera del mercado comunitario, ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación y comprometen el futuro de muchas explotaciones.