El Cotonet no engaña

El cotonet, una plaga importada desde Sudáfrica, está haciendo estragos en algunas zonas de la citricultura de la Comunitat Valenciana al provocar una grave deformación de los frutos que los hace no aptos para su comercialización. Los agricultores empleaban hasta la fecha para luchar contra él tratamientos fitosanitarios basadas en sustancias activas como el metil clorpirifos, pero la Comisión Europea los prohibió por su alta toxicidad y por ser poco respetuosos con el medio ambiente. Podemos estar de acuerdo o no con esto último, pero es que hecha la ley hecha la trampa. Un informe de la autoridad de la Comisión Europea para alerta de seguridad en alimentos, trabajado y publicado por la Unió esta semana, revela que por ejemplo Turquía y Egipto -países que llevan a cabo ahora sus exportaciones de cítricos al mercado comunitario- acaparan en lo que llevamos de año prácticamente todas las alertas sanitarias por residuos de pesticidas en importaciones de cítricos que se han detectado en la Unión Europea (UE), tanto por superar el límite máximo (LMR) como por emplear sustancias no autorizadas en la UE como el clorpirifos o el metil clorpirifos -sí ese que nos prohíben a nosotros- para luchar contra las plagas o el prochloraz para tratamientos poscosecha. Si eso se ha detectado en los pocos controles en frontera a los que obliga la UE, cabe sospechar que entra mucha fruta a los mercados europeos con sustancias prohibidas para nosotros, lo que debería suponer un grave problema para la seguridad alimentaria y la salud que tanto preocupan a las autoridades comunitarias. Por eso no entendemos desde la Unió cómo los productos agrícolas producidos en la Unión Europea deban cumplir con unos estándares muy exigentes para ir adaptándose a las exigencias de la nueva política de «la granja a la mesa» y, mientras tanto, vemos cada vez más alertas sanitarias en las producciones procedentes de países terceros a los que habría que cerrar su entrada sin las garantías suficientes de cumplir con los estándares europeos. ¿O todos o ninguno, no les parece? El combate contra el Cotonet pretenden basarlo ahora de la noche a la mañana en el control natural mediante feromonas y piretrinas, pero es un proceso que a corto plazo es lento y costoso, que requiere mucha inversión y paciencia, algo de lo que precisamente ya les queda poca -y con razón- a los citricultores que ven como el cotonet invade sus plantaciones.