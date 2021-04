Las naranjas ‘rojas’ piden paso en el campo

Las naranjas ‘rojas’ se abren paso en el mercado. Y es que no todas las naranjas son de color naranja. A las clásicas sanguinelas o sanguinas -que tuvieron su auge en España hace medio siglo aunque su cultivo ha sido residual desde entonces, con unas 9.000 toneladas por campaña en la Comunitat Valenciana- se suman ahora nuevas variedades de los citados agrios ‘rojos’, que se producen de forma natural gracias a un pigmento que afecta a su piel y cuyas plantaciones se han duplicado en España durante el último año. Son muy apreciadas en algunos mercados externos como Italia y Francia, donde se canalizan la mayor parte de sus ventas dentro de la Unión Europea.

La empresa BioGold EM, filial española de la multinacional de origen sudafricano Biogold, que engloba una red mundial de sociedades agrarias y de investigación dedicadas a la gestión de propiedad intelectual en el negocio agrícola, principalmente en variedades de cítricos, extiende en la cuenca mediterránea las Navel Kirkwood Red y la Valencia Ruby. Ambas variedades están patentadas por esta compañía que también planifica su expansión en California (EE UU). Físicamente, son semejantes a las naranjas que conocemos aunque tanto su piel como su carne es de un tono más rojizo, parecido al jugo de la frambuesa, de ahí que se conozcan como naranjas de sangre o naranja ‘roja’. La corteza también puede presentar esas tonalidades. De hecho, fijan el pigmento tanto en la pulpa como en la piel.

Sin embargo, no tienen el mismo potencial antioxidante que las sanguinas convencionales. Las naranjas ‘rojas’ son conocidas por su alto contenido en antocianinas (es decir, los pigmentos que definen su color), que es lo que le da esas propiedades. El consumidor las reconoce así mejor por su color característico.

Consumo en auge

El consumo de cítricos está en auge. Así se ha puesto de manifiesto durante la campaña 2020/2021, marcada por el impacto del coronavirus, una circunstancia que aumenta la ingesta de vitamina C dados sus beneficios para la salud y el aumento de las defensas frente a los virus. La naranja ‘roja’ dulce es una variedad muy especial para los paladares más ‘gourmets’ de Europa y comienza a abrirse camino entre las plantaciones citrícolas de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.

«Son variedades más atractivas que las sanguinas clásicas. En los últimos años se ha visto incrementado su consumo porque se ha puesto de moda», aseguran fuentes del sector citrícola. Hay una demanda creciente en el mercado y los precios en campo también son muy estables en el caso de las naranjas ‘rojas’.

Según el director técnico de Biogold EM, José Antonio Jiménez, «aunque por su aspecto puedan tener parecido con las naranjas sanguinas, estas naranjas ‘rojas’ son, como su nombre indica, dulces. Y esa mezcla de sabor y color las hace una variedad de cítricos muy diferente a cualquier otra que haya podido probar».

En una primera fase, que se prolongará hasta el año 2022, esta compañía colocará en el mercado 450.000 plantas de las mencionadas dos nuevas variedades patentadas, mientras que en un segundo período prevé distribuir otras 250.000, según explica el responsable técnico de la compañía con cuartel general en Sevilla. De este modo quiere equilibrar la oferta y la demanda en el mercado.

Mayor popularidad

Las naranjas sanguinas que conocemos hasta el momento, es decir, las convencionales, se recolectan entre mediados de enero y finales de marzo. Pero con las nuevas variedades la campaña puede estirarse hasta mediados de primavera. De igual manera, el cultivo de las naranjas ‘rojas’ estaba condicionado a preservar el difícil equilibrio entre la necesidad de cultivarlas en una zona con determinadas horas de frío para una suficiente pigmentación y, de otro lado, a su gran sensibilidad a las heladas.

El aumento de la popularidad en todo el mundo de las variedades de cítricos ‘rojos’ no solo se debe a su atractivo color sino también al sabor dulce que se sabe que presentan esas variedades.

Según el estudio Using Single Colors and Color Pairs to Communicate Basic Tastes, los consumidores asocian el color rojo con el dulzor. Esa asociación sugiere que esos cítricos seguirán ganando popularidad entre los consumidores.

En Italia (sobre todo en territorios de Sicilia y Catania), que es el principal productor de sanguinas de la citricultura mediterránea, se está produciendo un incremento de la producción, si bien no tiene el potencial exportador de España, sobre todo la Comunitat Valenciana, que aglutina la mayor parte de las firmas comerciales.

BioGold EM forma parte de la familia de empresas de BioGold International, que tiene presencia en Australia, España, la cuenca del Mediterráneo, Sudáfrica, Sudamérica y Estados Unidos. Según José Antonio Jiménez, «la covid ha revolucionado el consumo de cítricos en España» y durante 2020 se han disparado las ventas de estas novedades naranjeras. La firma se propone mejorar las carteras de los productores al proporcionarles acceso a las variedades descubiertas y obtenidas en todo el mundo.

La Navel Kirkwood Red de BioGold, una variante natural de la Palmer Navel de Sudáfrica, es una naranja Navel de pulpa roja. A lo largo de la temporada, la variedad es más ácida que la Navel Cara Cara y es más firme, características que permiten que la fruta cuelgue en el árbol hasta cuatro semanas más que la Cara Cara tradicional, alargando la temporada de la Navel roja con una buena calidad. Mientras, según informan desde la compañía, la Valencia Ruby Seedless es una variante sin semillas de la Ruby. Es una Valencia de pulpa roja y no tiene pepitas.

Más allá de estos descubrimientos, esta multinacional citrícola también está evaluando variedades tempranas, así como algunos tipos adicionales de temporada tardía. Como reclama el mercado, la campaña naranjera hay que estirarla y evitar solapamientos entre la oferta y la demanda.