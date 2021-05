Hipotecas al 100 % para los jóvenes

Promotores y constructores reclaman a la Administración medidas para que los jóvenes puedan acceder a la compra de viviendas. El que debería ser el principal nicho de mercado de las inmobiliarias ha colapsado porque los jóvenes no disponen de ahorros para hacer frente a la entrada. La banca solo financia el 80 % del valor del piso y el 20 % restante (al que hay que sumar los gastos de la transacción) se ha convertido en una barrera infranqueable para miles de jóvenes valencianos. Hoy por hoy es más económico hacer frente a las cuotas de una hipoteca que a las rentas del alquiler, pero la mayoría de los jóvenes no tiene capacidad de ahorro (por los bajos salarios y el alto coste de los arrendamientos). Hace veinte años era posible comprar un piso en València por 60.000 euros, lo que permitía acometer la inversión con unos ahorros de 15.000 euros. Los pisos en la capital del Túria cuestan ahora de media 200.000 euros por lo que la entrada ronda los 50.000 euros. Los promotores reclaman que la Administración avale a los jóvenes por el 20 % que no da el banco, pero a nivel nacional el Ministerio de Economía no quiere y a nivel autonómico la Generalitat no puede por cuestiones legales (el Instituto Valenciano de Finanzas no está autorizado para avalar a personas físicas). Banco Santander explora una solución intermedia.