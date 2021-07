Bréxit Reino Unido va perdiendo la partida

El director del departamento de Internacional de la Cámara de Comercio de València, Vicente Mompó, apunta una cuestión sustancial relacionada con el tamaño. Y es que el Reino Unido es un único mercado, mientras que la UE suma 27 en uno. Así, las ventas del primero a la Unión Europea han caído en el primer semestre de 2021 un 35 %, mientras que a la inversa solo lo han hecho en un 14 %. Respecto a España, en este caso entre enero y abril, las importaciones británicas han caído un 28 % -37,5 % en la Comunitat Valenciana- mientras que las exportaciones han subido un 2,8 % (un 8,9 % en la autonomía).

El director de Estudios de la patronal autonómica CEV, Ricardo Miralles, dice que, «salirse del mayor mercado internacional tiene repercusiones y el Reino Unido es el más perjudicado al respecto». De hecho, sectores como los cítricos o el automóvil valencianos «han retrocedio algo» en estos meses pero otros, como las hortalizas, han triplicado sus volúmenes de 2019. La cerámica también está mejorando. Y el transporte y la logística, a los que se preveían muchas dificultades, «funcionan bien, más allá de las trabas por un mayor papeleo, porque aquel país es una isla y no les interesa tener problemas» en los suministros. Miralles considera que los efectos comerciales están siendo menores de los previstos también por «el buen hacer de las empresas, que se han preparado bien».

El presidente de la Cámara de España en Reino Unido, Eduardo Barrachina, detalla al respecto que el gran reto al que se han enfrentado y se enfrentan las empresas valencianas es su adaptación a los nuevos requisitos que exige Reino Unido para comerciar con aquel país, como normas de etiquetado, de seguridad, sanitarias o inspecciones. Aunque se trata de un situación recíproca. Como apunta el profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, Vicente Pallardó, la multiplicación de trámites burocráticos penaliza sobre todo a las pymes, que carecen de suficientes recursos económicos y laborales para hacerles frente, pero añade que, el ‘The Financial Times’, sitúa en un tercio el número de empresas británicas que se sienten perjudicadas por el cambio que ha comportado el brexit. En los servicios, por su parte, «ya empiezan a ser significativas las relocalizaciones de personal y empresas desde la ‘city’ londinense para beneficio de Amsterdam, Fráncfort y, en menor medida, París». Además, «algunas empresas de aquel país están empezando a quejarse de falta de personal cualificado por las trabas a la movilidad».

Barrachina asegura que el brexit ha tenido ventajas para Reino Unido, como la firma de acuedos de libre comercio con países terceros o la toma de control sobre los modelos regulatorio y migratorio, aunque en este último caso el beneficio se ha vuelto contra él. Principalmente, en sectores que «dependen de mano de obra rápida como la hostelería o la construcción lo están pasando mal, porque Reino Unido tiene una baja tasa de paro y las empresas de esas actividades, cuando necesitaban personal, lo traían rápidamente del resto de Europa. Ahora no pueden. El brexit se nota más en la pérdida de la libre circulación de personas que en la de mercancías».

Barrachina confirma el gran interés del turista británico por volver a España y Pallardó añade que a los ciudadanos del Reino Unido les gusta viajar a un «lugar barato o simple y el sitio ideal en Europa es el Mediterráneo norte, no el del sur, en África». Además y pese a todo, la libra no ha perdido demasiado poder adquisitivo frente al euro, lo que implica que no frenará los viajes cuando pase la covid. Eso sin olvidar que las ayudas por la crisis repartidas por el Gobierno de Londres han beneficiado a la clase media-baja «y esa gente va a gastarse el dinero». En cuanto a la inversión en vivienda costera, el experto apunta que se trata de personas con «otro nivel de renta, que buscan países desarrollados, con estabilidad y buena sanidad. No veo que vayan a ir a otro sitio». Por ejemplo, España.