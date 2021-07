Ana García Alcolea: "Sin trabajo decente, los jóvenes no pueden tener un proyecto de vida"

En el congreso de CC OO-PV dijo que gobernará el sindicato con el foco puesto en el trabajo decente y en la juventud. ¿Por qué?

Porque tenemos un mercado laboral que no genera suficientes trabajos decentes, ya que carecen de derechos laborales reconocidos, salarios dignos y estabilidad. Las últimas cifras de paro registrado revelan que hay más de 400.000 personas. Se abusa de la temporalidad en la contratación. El futuro es apostar por la juventud pero no con fórmulas de desregulación, de falsos autónomos o de falsas becas. Sin trabajo decente los jóvenes no pueden tener un proyecto de vida. Es cierto que la crisis de la covid-19 lo ha cambiado todo . Gracias a los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) se ha garantizado la protección social de muchos trabajadores. Ahora tiene que derogarse la reforma laboral del PP, pues se vendió como fórmula para dar más estabilidad al empleo, aunque no ha ocurrido eso. Además de esos focos. también me preocuparé por luchar contra múltiples brechas de género en el acceso al empleo, contratación, jornada y retribución. Las mujeres reciben unas pensiones cuyas cuantías son un 34% inferiores a las de los hombres. Eso no puede ser.

¿Es partidaria de la semana laboral de cuatro días?

Apostamos por avanzar en la reducción del tiempo de trabajo. Toda alternativa que pueda servir para reducir el impacto del exceso de horas sobre la salud de los y las trabajadoras, así como que pueda permitir la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, sin merma económica del salario, puede ser una buena opción. Hay experiencias de éxito que permiten incrementar la productividad.

Es la primera mujer que desempeña la secretaría general del sindicato.

Así es. Y la nueva ejecutiva, de consenso e integradora, ha contado con un amplio respaldo de la organización. Hemos hecho un gran esfuerzo par recoger todas las sensibilidades internas. Ahora falta designar las responsabilidades de las trece secretarías de la dirección.

¿Cómo ve el diálogo social en la Comunitat Valenciana?

Ha avanzado mucho en los últimos años. Se han conseguido acuerdos importantes como el ‘Alcem-nos’, que se suma al acuerdo social, rubricado por representantes empresariales y sindicatos. También han funcionado los pactos logrados para mejorar la situación de los autónomos, uno de los colectivos más perjudicados por la crisis, a través del ‘Plan Resistir’ o ‘Plan Resisitr Plus’, así como el del de complementos salariales para los trabajadores afectados por ERTE. Hay diálogo social en estos tiempos de crisis y son más necesario que nunca las relaciones fluidas con UGT, patronal , Gobierno central y Generalitat.

El ‘Govern del Botànic’, ¿funciona en esta segunda legislatura?

Tiene diferencias manifiestas aunque en los asuntos imprescindibles funciona. Deberían superar esas discusiones porque eso genera incertidumbres y causa malestar. Hay que resolver las cuestiones importantes y dejar las ‘batallas internas’ al margen.

La financiación autonómica sigue sin resolverse.

La Comunitat Valenciana tiene serios problemas de financiación y por eso formamos parte de la plataforma en defensa de la financiación justa. No nos gustó nada la actitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La Generalitat tiene que dar un paso firme y lograr una reforma global del sistema para que no quede en el olvido, tal como pretende el Gobierno de España. Nos movilizaremos en la calle con los partidos políticos y con la patronal porque es necesario conseguir más recursos para garantizar un Estado de Bienestar que sostenga la sanidad, la educación y los servicios sociales de calidad dentro de una marco de financiación justa y equitativa.

¿Tiene Ford Almussafes futuro con la que está cayendo en todo el mundo en el sector del automóvil: electrificación, recortes de producción, deslocalizaciones? ¿Cómo ve la actividad industrial de la Comunitat Valenciana?

Nos preocupa, claro. Y no solo la Ford, que efectivamente ha reducido su carga de trabajo y afecta de lleno a sus proveedores. En otros tiempos no se apostaba por la política industrial en la Comunitat Valenciana y eso tiene ahora sus consecuencias. Han desaparecido fábricas debido a las deslocalizaciones en busca de menores costes laborales y de producción. La industria aporta empleo de calidad y de alto valor añadido. La Generalitat debería poner en marcha un potente plan para reindustrializar y apostar por otro modelo productivo. Hay miles de puestos de trabajo en juego, como los de la Ford. Hay que apostar por la diversificación y flexibilidad. Así lo ha demostrado el sector textil y de la confección, pues ha sido capaz de ponerse a fabricar material sanitario cuando ha hecho falta por el impacto del coronavirus. Las empresas deben saber reinventarse.

Los fondos europeos, ¿ayudarán a la economía valenciana a salir del túnel?

Contribuirán si somos capaces de dirigirlos, tanto en nuestro territorio como en el Estado en su conjunto, hacia los objetivos marcados durante su puesta en marcha. Para ello tienen que apuntalar la transición digital y ecológica.

¿Han participado activamente los sindicatos en las propuestas de la Generalitat para recibir esos fondos del programa de recuperación de la UE?

Hemos participado en reuniones para realizar propuestas y se nos ha informado de todas las cuestiones relativas a estos fondos. No obstante, desde Comisiones Obreras hemos solicitado que se constituya en el ámbito del diálogo social una mesa específica para hacerles un seguimiento.

La incidencia de la covid-19 entre veinteañeros se dispara y se sitúa ya en riesgo extremo en la Comunitat Valenciana. ¿Hacen falta más restricciones para salvar el verano?

Sabemos que las restricciones están funcionando y que lo importante es contener el incremento de la incidencia y proteger la salud de las personas. Tiene que haber medidas de contención y valorar si hacen falta para más adelante. El ritmo de la vacunación es bueno y por tanto se pueden disminuir las restricciones. Ahora bien, debería ponerse mucha vigilancia en los repuntes de la incidencia.

¿Está vacunada?

No. Pasé la covid el pasado mes de enero y por edad hasta dentro de seis meses no me tocaba. En agosto parece que será mi turno.

¿Fue justa la dimisión de Arturo León, exdirigente de CC OO-PV?.

No puedo entrar a valorar si fue justa o no. Fue una decisión personal y que respeto. Hemos puesto en valor su trabajo y colabora con la dirección, aunque ha vuelto a su puesto de trabajo. Nombramos un secretario general de transición (Juan Cruz) que ha cumplido su papel. Ahora toca poner en marcha la nueva ejecutiva y reestructurar el sindicato. Los consejos de Arturo León serán bienvenidos.

¿Es partidaria de la ampliación norte del Puerto de València?

En el congreso general hemos debatido la situación. Necesitamos conocer todos los detalles sobre su impacto ambiental y garantías de sostenibilidad para tener una valoración formada. No vamos a ir más allá. Necesitamos más información.