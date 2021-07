El de las persianas, aunque no lo parezca, es un universo inabarcable. Y si no que se lo pregunten a la empresa Persax, con sede central en el municipio de Villena, que ha hecho de este producto todo un universo de posibilidades en cuanto a diseños, tamaños y prestaciones. Pero, lejos de quedarse ahí, la compañía ha ido evolucionando hacia otros productos íntimamente ligados también a las ventanas y las puertas, como son los toldos y las mosquiteras. Y es en este apartado donde la firma acaba de lanzar un artículo totalmente innovador y revolucionario. En un contexto en el que cada vez son más evidentes las negativas consecuencias que la polución tiene para la salud, Persax ha puesto en el mercado la denominada mosquitera Pure, un filtro de ventana con tejido nanométrico que no sólo impide la entrada en las casas de los insectos, sino que también protege contra la contaminación, el polen, los aerosoles y el polvo.

Persax nació en 1976 y su crecimiento ha sido imparable, pasando de las persianas en madera a la extrusión de PVC y el manejo del aluminio, y adaptándose a las cambiantes normativas en la materia. Todo ello en medio de un imparable crecimiento de los mercados, que ha llevado a la compañía a abrir delegaciones en Zaragoza, Sevilla, Huelva y Palencia, así como dos filiales: en Croacia y en México, según el gerente de la compañía, Salvador Ochoa.

Persax, de hecho, exporta a 40 países repartidos por todo el mundo, principalmente a aquellos donde más aprieta el sol. «Hablamos de Latinoamérica, África, los países del Mediterráneo, las islas del Caribe, las Antillas francesas y holandesas... En definitiva, lugares donde existe una mayor cultura de protección solar», indica Ochoa. Dependiendo de la época del año, la compañía llega a exportar entre el 35% y el 50% de su producción. Persax dispone de un departamento de innovación formado por un equipo de ingenieros y arquitectos que, en constante análisis de cuáles son las tendencias del mercado, desarrollan una importante labor de investigación de productos. Fruto de ese espíritu innovador de la empresa se ha asistido recientemente al nacimiento de la mosquitera Pure.