Los ‘súper invisibles’ revolucionan el sector de la alimentación

Según el consultor Javier Sánchez, la tendencia de contracción del comercio tradicional se ha visto agravada por la pandemia y acelera la transición hacia una «economía sin tiendas», unida a una creciente digitalización de la actividad. Tal como constata el estudio Anual eCommerce 2020 (IAB Spain), los canales de compra por internet han tenido un incremento superior al 25 %, en especial en el segmento más joven (16 - 34 años). De eso se han aprovechado los proveedores de alimentos. En su opinión, este modelo de comercio permite atender bien los productos frescos, ya que su función principal no es guardar el surtido, sino mejorar el servicio de proximidad al cliente con una labor de procesamiento y entrega ágil de sus compras.

Desde AVA-Asaja se considera «una iniciativa todavía incipiente y, como tal, veremos que da de sí en el futuro. Para los productores puede ser un buen canal complementario de ventas siempre y cuando permita obtener precios justos. Su principal incertidumbre es el tema de la calidad, ya que a diferencia de la tienda física el consumidor no puede ver el producto cuando lo compra y si no ve satisfechas sus expectativas no repetirá. Por eso es primordial contar con una garantía de calidad», sostiene la organización presidida por Cristóbal Aguado.

El propietario de una explotación de aceite de oliva de la sierra de Almedíjar (Alto Palancia, Castelló) destaca la oportunidad de vender su producción a cadenas de distribución que comercializan sus productos en las citadas tiendas. Según Jesús García, propietario de tierras de olivos y almazaras, los responsables de compras de diversas firmas ya se han puesto en contacto para vender aceite de oliva envasado en diversos formatos.

El auge de las ‘dark store’ es creciente y abre las puertas a los proveedores de alimentos porque algunas grandes firmas de la distribución (Mercadona y Consum siguen otro modelo) expanden este canal desde 2020.

Glovo fue la primera empresa que implantó un ‘súper’ invisible en España, aunque por el momento sólo opera en Madrid y Barcelona. La empresa que más los ha implantado es la cadena de supermercados Dia. El grupo controlado por un inversor ruso transformó el año pasado 14 tiendas en ‘dark stores’ para hacer frente a la demanda online, que se triplicó.

El modelo también ha llegado a las mercantiles españolas. De hecho, El Corte Inglés ha llegado a reconvertir tiendas y centros en almacenes para pedidos a domicilio. Así lo viene practicando en Madrid, País Vasco y la C. Valenciana. Además, Eroski se ha sumado a ese carro.

«Buscamos proveedores»

Recientemente, acaba de desembarcar en varias ciudades españolas la firma germana Gorillas, presente ya en siete mercados europeos (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Bélgica). Tras llegar a Madrid, prepara su próximo desembarco en otras ciudades como Barcelona, València o Marbella, según informan fuentes de la empresa.

La startup alemana de supermercados fantasma para envío a domicilio explica que los productos que comercializan «proceden de agricultores locales, con el objetivo de poner en valor su frescura y garantizar cadenas de suministro de corta distancia. Uno de los elementos en los que quiere distinguirse esta firma en su oferta de frescos».

De entre las 2.000 referencias que maneja en cada desplazamiento, además de productos secos, entre otros alimentos, ofrece frutas, verduras, carne y pescados. Lo considera clave para su posicionamiento en el mercado. «Tenemos ya frutas, verduras y carne, y queremos ofrecer pescado completamente fresco. Estamos buscando proveedores locales de pescado en las costas españolas», desvela Magdalena Szuszkiewicz, directora general de Gorillas en España en declaraciones a Business Insider.

Expansión

Sin duda, estos ‘súper fantasma’ revolucionan el sector de la alimentación porque no paran de aterrizar en España. La ‘startup’ británica Dija acaba de abrir seis establecimientos en Madrid y pretende llegar a 35 a final de año. El despliegue no va a quedarse en Madrid: València, Málaga, Sevilla, Barcelona o Bilbao están en el radar inminente de esta mercantil del otro lado del Canal de La Mancha.

«El surtido que despliega Dija en sus supermercados es el de una tienda de conveniencia, en el que hay tanto productos que en el sector se conocen como secos, pero también productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y marisco, estos últimos en bandejas preparadas», aseguran sus gestores.

El tiempo dirá si las ‘dark stores’, que al menos sí han despertado la actividad de algunos agricultores y ganaderos, se convierten en una auténtica revolución del reparto a domicilio de productos de alimentación y pisan los talones a Mercadona, El Corte Inglés, Lidl o Carrefour. Veremos.