Guerra entre humanos y hormigas

La guerra ya ha empezado. Millones de pequeños soldados se preparan o han partido para el campo de batalla. Por tierra. Por el aire llegarán bombas de apoyo cargadas de insecticida. Un intruso devastador ha colonizado una parte sustancial de los cultivos citrícolas de la Comunitat Valenciana. Se trata del ‘cotonet’de Sudáfrica, una cochinilla minúscula (la hembra mide 5 milímetros) que deforma y empequeñece los frutos, es decir, los invalida para el mercado. Se avecina una carnicería, porque este insecto tiene como aliado a las formidables hormigas, que los tratan como el pastor a sus ovejas. No es el único conflicto bélico que se libra cada año en los campos, donde autoridades y agricultores tratan de poner a raya a los múltiples bichos que sobreviven en ese hábitat a costa de frutas y hortalizas.

Vayamos a las raíces del problema. El ‘cotonet’ ‑-algodoncito- es un hijo más de la globalización. En su lugar de origen, en Sudáfrica, no es un gran peligro porque tiene depredadores naturales que regularizan su población. Pero en Valencia y Castelló no había quien le tosiera, singularmente después de la que Comisión Europea decidiera el año pasado prohibir el uso del metil clorpirifos, base de un insecticida eficaz contra este insecto, que se ha descontrolado. El ‘cotonet’ «pica las ramas tiernas de los naranjos, chupa la savia de la planta y excreta una melaza, la parte dulce, que no la puede asimilar», explica el jefe del servicio de Sanidad Vegetal de la conselleria de Agricultura, Vicent Dalmau. Se trata de una sustancia azucarada con un elevado número de nutrientes que hacen las delicias de las hormigas. No solo la comen, sino que la transportan al hormiguero para llenar la despensa.

De alguna manera, se podría decir que las ‘ordeñan’ y almacenan la ‘leche’ para cuando llega el tiempo de la escasez. De hecho, las hormigas realizan visitas diarias a los árboles donde están los ‘cotonets’, los estimulan con sus antenas, los trasladan a otras plantas -si en la que están hay demasiados y en la nueva, ninguno- para ampliar la colonización y los protegen de sus depredadores. Lo mismo sucede con el pulgón de los cítricos, un insecto más pequeño que el ‘cotonet’ y que provoca los mismos daños y similares producciones de melaza: «Si a un árbol suben o bajan muchas hormigas, es porque en la zona alta hay una plaga. Suben a cuidarlas», dice Dalmau.

La semana pasada, el Gobierno central autorizó a la Generalitat a utilizar de forma excepcional hasta final de año el metil clorpirifos para luchar contra este insecto. Es un gran alivio, pero la cruenta batalla tiene otros efectivos. La Administración autonómica va a soltar a partir de esta semana dos millones de ‘criptolaemus’, un hambriento insecto que se alimenta de ‘cotonets’. Están siendo creados en los diversos criaderos que tienen Agricultura y algunas cooperativas. La patronal agraria AVA proyecta otro de esos centros. Es un depredador. Se los come vivos. Otra de las divisiones de este especial Ejército la integran los ‘anagyrus’, que son parasitoides. Es difícil determinar cuál de ellos es más brutal, desde el punto de vista, claro, del ‘cotonet’, que en un caso es devorado por fuera y en el otro, por dentro, dado que la pequeña avispa en cuestión le pica y le pone un huevo en su interior que, cuando eclosiona y se convierte en larva, se come al pobre algodoncito desde sus entrañas. Espantoso festín. Ambos depredadores, sin embargo, son vistos por las hormigas como el pastor al lobo feroz: o los ahuyentan o, como explicaba el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, «los despedazan» sin piedad. Parece que no solo se alimentan de ‘leche’, sino que también precisan proteinas.

Tanto Aguado como Dalmau coinciden en que las hormigas son tal vez el más duro oponente de los agricultores, porque están detrás de las dificultades para controlar muchas plagas y porque están prohibidos los insecticidas que las frenan. Una alternativa, como detalla el segundo, son las barreras físicas que les impidan subir al árbol para «pastorear». Se trata de una banda pegajosa que se pone alrededor de todo el tronco, pero no es una solución, sobre todo en los cítricos, porque estos árboles tienen las hojas muy cerca del suelo y es fácil encontrar un camino a través de otras plantas. Aunque hay ocasiones en que las hormigas se suicidan en masa y forman un puente en esa especie de pegatina para que sus congéneres pasen sobre ellas y lleguen a las alturas del árbol. Eso no lo hacen ni los pastores más apurados por el lobo.

El piojo rojo de California tiene también su pedestal en la crónica negra del campo. Su objetivo son los frutos de verano. Ataca, daña la piel y, aunque no afecta al sabor del producto, su aspecto impide su comercialización. Paga un alto precio por su osadía. La Generalitat usa insecticidas y lucha biológica. En este último caso, produce dos bichos que se definen por sus nombres: ‘encarsia perniciosi’ y ‘comperiella bifasciata’. Dos parasitoides temibles. Son pequeñas avispas que pican al piojo, que acaba convirtiéndose en alimento de los huevos que le inoculan.

La mosca blanca es un trasunto de ‘cotonet’. Sus larvas pican el envés de las hojas y chupan la savia. El sobrante, la melaza, la tirán. Cuenta Dalmau que «cae en las hojas de abajo y, cuando se pudre, el árbol y sus frutos se ennegrecen». De nuevo un serio problema para la comercialización. También de nuevo las hormigas intervienen, «las cuidan y se llevan la melaza antes de que se pudra». Pero no siempre es así y entonces vuelven a aparecer los insectos depredadores para poner a raya a este tipo de mosca. Lo mismo sucede con la cochinilla acanalada, denominada ‘iceria purchasis’, que también ataca a los cítricos. Una mariquita similar al ‘criptolaemus’ denominada ‘rodalia cardinalis’ es la solución de la Generalitat. Primero las cultivan y luego las sueltan para que cumplan su labor de exterminio.

Apunten este nombre: ‘ceratitis capitata’. No es buena. También se la conoce como mosca del Mediterráneo o de la fruta. Ataca a los cítricos, los caquis, higueras y frutas de verano. Las hembras pican la corteza del fruto y ponen los huevos en su interior. Las larvas emergentes se alimentan de la pulpa practicando galerías. Al final, se pudren y caen al suelo. Si la naranja o el melocotón están prestos a ser recogidos, como explica Dalmau, el embrión viaja. Y es un serio problema. Por ejemplo, en Estados Unidos no se conoce esta plaga y exige que los productos agrarios que se exporten a ese país pasen 14 días a temperaturas bajas para matar a la larva, si la hay. El combate contra esta plaga digamos que es indoloro. La Generalitat tiene una planta donde produce millones de machos de ceratitis «esterilizados. Los liberamos en el campo. Copulan con las hembras pero el huevo no queda fertilizado y cuando esta pica la fruta e introduce el huevo, no salen larvas ni se estropean las frutas».

En esta batalla sin cuartel que se libra en los campos, no solo intervienen los insectos. El picudo rojo es un exterminador de palmeras. Causa el terror en zonas como Elx. En este caso, la lucha se libra mediante hongos que provocan enfermedades en los insectos y su posterior muerte. Lo cuenta Dalmau: «Tenemos en Elx una red de trampas con este hongo. El picudo se impregna del mismo y, cuando va a su colonia, trasmite la enfermedad. En este caso, el hongo se desarrolla y acaba matando al picudo». Lentamente.

Una de las peores amenazas de los últimos años es la temible ‘xylella fastidiosa’, que arrasa con los árboles del almendro, sobre todo. Se trata de una bacteria que circula por la savia de las plantas y provoca que el árbol se seque y muera. La universidad de Alicante está aplicando un remedio a base de un bactericida, pero todo es incipiente. Mientras tanto, la única solución pasa por arrasar los árboles afectados y todos los que están a su alrededor en varias decenas de metros a la redonda para cortar el paso a la plaga. Una ruina.