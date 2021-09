A diferencia del mosquito común, que se desarrolla en la naturaleza, el 80 % de los mosquitos tigre se cría en las viviendas al aprovechar el agua acumulada en macetas y jardines. La empresa ilicitana Planet Zero Mossie ha invertido 240.000 euros en el desarrollo de un adhesivo que se coloca en las macetas o en zonas con agua estancada y elimina las larvas. Según sus inventores, el sistema permite acabar con los mosquitos adultos en un plazo de entre 24 y 48 horas. Pascual Martínez, fundador de la compañía, explica que el proyecto nació hace dos años. «En verano de 2019, no podíamos salir al jardín de mi casa porque estaba lleno de mosquitos tigres. Mi mujer me animó a buscar una solución y puse a mi equipo a trabajar», apunta. Martínez es doctor en química y fundador de la empresa de desarrollo de productos Desinope (una compañía que el año pasado facturó 7 millones de euros y tiene 14 trabajadores). Los responsable de la firma comprobaron que hasta ahora no había soluciones domésticas para acabar con el mosquito tigre y durante meses han investigado cómo se comporta el insecto. «El mosquito tigre es un insecto tropical que busca zonas donde hay agua estancada y se seca. Una mosquita pone en una puesta hasta 400 huevos que pueden permanecer en seco hasta seis meses. Las larvas eclosionan cuando vuelve a llegar el agua. Ahí es donde interviene nuestro producto. Las etiquetas se colocan en las macetas o en las zona de las piscinas donde se acumula agua y liberan una sustancia inocua para las mascotas. La sustancia cambia las propiedades del agua y provoca que la larva se ahogue al impedirle subir a la superficie», explica. El invento acaba de salir al mercado y se comercializa en paquetes de cinco etiquetas por 25 euros. «Es fundamental actuar en las casas contra el mosquito tigre porque es donde se crían. Es un tipo de mosquito que vuela muy poco. En toda su vida vuela cien metros como mucho», subraya.

El mosquito tigre se detectó por primera vez en la Comunitat en 2005 en una urbanización de Torrevieja y en estos momentos solo está libre de este insecto el 15 % de los municipios valencianos. El responsable de la compañía Planet Zero Mossie asegura que la mayoría de las soluciones que se han desarrollado hasta ahora están enfocadas a matar al mosquito adulto sin impedir que las larvas se desarrollen. «Es esencial atajar el problema de raíz», sentencia Pascual Martínez.