«No dejaremos que la inteligencia artificial controle nuestra vida»

Carme Artigas -Vilassar de Mar (Barcelona), 1968- es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y ha participado esta semana en el encuentro Valéncia Digital Summit. Artigas defiende la utilidad de la nueva ley de startups para captar y retener talento y subraya el potencial de València dentro del ecosistema emprendedor. La secretaria de Estado advierte de la importancia de un programa del Gobierno de 3.000 millones de euros para ayudar a la digitalización de las empresas y destaca la oportunidad que supone la inteligencia artificial para la creación de empleo.

¿Qué supone la ley de startups? ¿Va a atraer talento?

Supone un antes y un después en el posicionamiento de España a nivel internacional como país atractivo para la inversión, los emprendedores y el talento. Esta ley cambia el clima de los negocios y establece un entorno más favorable para acoger startups.

¿Qué barreras se han roto?

Muchísimas. De entrada la barrera a la financiación, favoreciendo que los inversores que hagan aportaciones en las startups tengan 100.000 euros libres de impuestos y los siguientes al 50 % de reducción fiscal. Eso aplica a las propias aportaciones de los emprendedores. En segundo lugar, un sistema muy favorable para que la startup pueda incorporar talento en su empresa con una apuesta por el rendimiento futuro. Esto lo hacemos mejorando la fiscalidad de las stock options (pago en acciones para captar talento). Es un herramienta clave para un emprendedor que empieza y no puede pagar grandes salarios.

¿Han agilizado la captación de talento internacional?

Sí, a través de la visa para los nómadas digitales, que es una herramienta muy importante para la atracción de emprendedores que son esenciales para el desarrollo de ciertas tecnologías con las que competimos a nivel global. Van a tener un entorno más favorable, con tributación de no residentes extensible a sus parejas e hijos hasta 25 años.

¿Las ciudades medianas como València tienen posibilidad de competir con capitales como Madrid y Barcelona?

Yo creo que la realidad ha cambiado tras la pandemia. No hace falta estar en una gran capital para tener acceso al talento. Los trabajadores ya no van donde están las empresas sino que las empresas acuden donde está el talento. La clave es crear ecosistemas y al final se compite por calidad de vida y el talento llama al talento. València es uno de los polos nacionales de referencia y está atrayendo mucha inversión. València tiene todo el potencial para atraer talento internacional por su alto nivel de tecnología y su calidad de vida.

¿Es el tamaño el principal problema para la digitalización de las empresas?

Sí. Tenemos un problema de tamaño en nuestro país. La C. Valenciana tiene un tejido industrial tradicional y hay que conseguir que incorpore la tecnología ya que permite trabajar en red y escalar. Eso lo vamos a impulsar a través de un programa para las pymes que se llama Kit Digital.

¿En qué consiste?

Es un programa que moviliza 3.000 millones de los fondos de recuperación para dotar a las pymes de un bono digital que va a cambiar en función del tamaño. Va a ser un bono de 2.000 euros para las empresas de menos 5 empleados, de alrededor de 10.000 para las de 5 a 10 y de 12.000 para las de 10 a 50. Es para gastar en servicios de transformación digital que van a estar en un mercado electrónico. Servicios como la creación de la página web o la ciberseguridad. Queremos llegar a un millón de pymes.

¿Se toman en serio las empresas la ciberseguridad?

Se lo van a tener que tomar en serio. Durante la pandemia se han multiplicado por tres los ciberataques. Tenemos 500 millones de euros para invertir en el desarrollo de la ciberseguridad en nuestro país.

¿Cómo va a cambiar nuestra vida la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial está presente en muchas cosas, desde abrir el móvil con la cara a todas las herramientas de productividad que tienen muchas empresas. Buscamos que las empresas de menor tamaño también se puedan beneficiar de la inteligencia artificial. Queremos que España lidere la tecnología de la inteligencia artificial en español. Hay un gran mercado para generar empleo de calidad. En toda Europa se espera generar 60 millones de empleos de inteligencia artificial en 2030.

¿Estamos bien?

No, porque en estos momento en España hay cuatro veces más demanda de perfiles cualificados que oferta disponible. Puede ocurrir que tengamos un país con un 14 % de paro estructural y dos millones de puestos de trabajo sin cubrir porque falta talento.

Un algoritmo que decide si nos contrata o no una empresa que no sabemos quien lo controla ¿Debemos temer al algoritmo?

Hemos creado una carta de derechos digitales como la garantía a no ser discriminados por un algoritmo. Es para asegurar que esa transformación digital se hace sin perder derechos. No queremos que el desarrollo de la inteligencia artificial se haga a cualquier precio. No dejaremos que la inteligencia artificial controle nuestras vidas. El futuro no está escrito.

Durante la pandemia vimos una gran brecha digital con 600.000 hogares sin acceso a las clases online porque carecían de equipos. ¿Se ha acortado esa brecha?

Sí. Durante la pandemia pusimos en marcha el plan Educa Digital con 270 millones de euros y un año después ya hemos cubierto las necesidades de 500.000 de esos 600.000 hogares. Ahora tenemos que reducir la brecha de las competencias porque un 43 % de los españoles carece de habilidades digitales.

¿Qué podemos aprender de EE UU e Israel en digitalización?

Que la clave para que haya un tejido digital potente es la confluencia de un sistema emprendedor con espíritu empresarial, universidades que alimenten esos perfiles e inversores. Estamos convencidos de que con la ley de startups estamos creando esas condiciones favorables. En València ya empieza a haber una cultura de emprendedores en serie. También es importante que empresas punteras sean conscientes de que no pueden ser competitivas si están solas y deben apostar por la innovación abierta y crear alrededor de sus sectores un ecosistema de startups. Aquí está el caso de éxito de Mercadona con Lanzadera.