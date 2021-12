¿Qué pasa con los seguros de vida?

Cambiamos de seguro de coche o de hogar si nos suben la prima, sustituimos el proveedor de internet si tenemos una oferta 10 euros más barata, ¿pero alguien piensa en cambiar su seguro de vida? La respuesta habitual es que no, y la pregunta que nos hacemos desde el sector es ¿por qué? Lo primero que podríamos pensar es que al ser un mercado tan grande (15 millones de pólizas solo de seguros de vida en España), el mercado tendría una fuerte competencia y el precio sería ajustado, pero no es así. La venta de seguros de vida realizada por los tres principales bancos el pasado mes de septiembre suponía el 43 % del total de primas vendidas; y, a cierre de 2020, según un estudio de AFI, el seguro aporta el 56% del resultado de los bancos. Además, «El estudio comparativo de primas del seguro Vida Riesgo 2021» de INESE concluye que las primas de los bancos son de media más de un 50 % más altas que las de las aseguradoras. Es cierto que podríamos decidir mantener nuestro seguro en el banco por el magnífico trato y asesoramiento que nos dan en el mismo. Si es por esto, y se ha tenido la suerte de no sufrir largas colas y locuciones eternas al teléfono, es más que entendible que se decida mantener el seguro con ellos. También podemos pensar que el ahorro será poco y que no merece la pena. Aquí solo destaco un dato: la prima media de los seguros de vida en los bancos es cercana a 300 euros al año, con lo que consiguiendo una rebaja de un 30 % tendríamos 90 euros más al año. Por último, las personas tienen muchas razones para buscar un seguro mejor, pero también cuentan con un gran tabú para no hacerlo: no nos gusta hablar de seguros de vida. Por eso contratamos el seguro en momentos puntuales (hipoteca, nacimiento de hijo…) y no queremos volver a saber nada más de él. Con un mercado dominado por la banca con un alto sobreprecio y una contratación tediosa, han nacido varias insurtech para intentar cambiar esta situación, como es el caso de Coventia. Donde tratamos de aportar nuestro granito de arena, ofreciendo una alternativa clara y sencilla para que el cliente pague siempre un 30 % menos de lo que pagaría en su banco por su seguro, sin papeleo y en menos de tres minutos. Sea con Coventia o no, buscar a través de las insurtech una alternativa a los seguros de banca tradicionales nos puede suponer un ahorro considerable y sobre todo una mejora en la experiencia como cliente.