Las frutas tropicales impulsan los invernaderos valencianos

Con un clima moderado la mayor parte del año, la Comunitat Valenciana es un vergel donde frutas y hortalizas crecen a sus anchas, siempre que el granizo, unas lluvias torrenciales o una inusual ola de frío polar no provoquen un destrozo. Por tanto, no ha sido un territorio propicio para los cultivos bajo invernadero. Pero la situación está cambiando poco a poco y la introducción de productos de origen tropical está impulsando la superficie protegida. Sergio Navarro, técnico de la sectorial de hortalizas de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) asegura que en estos momentos no llega al 5 % de la superficie agraria total de la autonomía. Nada que ver, por ejemplo, con Almería, que «puede llegar al 50 % porque cultiva fuera de campaña para exportar y necesita proteger su producción».

Pero hace apenas una década, dicho porcentaje apenas representaba la mitad, circunscrito a algunas hortalizas y ciertos cítricos protegidos por mallas. La situación cambia con la entrada de frutas tropicales como el aguacate, también el kiwi, y por su uso en variedades tardías de naranjas. Así que la superficie bajo invernadero, que llegó a estas tierras hace medio siglo y que se extiende sobre todo por l’Horta, el Camp de Túria y la Ribera, se ha duplicado en los últimos diez años y seguirá en esa dinámica «si se introducen nuevos cultivos subtropicales que son sensibles al frío, como el mango y la papaya, sobre los que ya se están haciendo pruebas», según asegura Navarro, quien apunta que lo más abundante son las explotaciones pequeñas. Alquiler Una de ellas la regenta Rachid Ghannouchi, natural de Marruecos, quien llegó a Valencia con su familia hace cerca de dos décadas. Trabajó una década en la construcción. Después estuvo cuatro años en Almería, donde tiene familia, y allí aprendió durante cuatro años el trabajo en invernaderos. Esa experiencia es la que ha trasladado a su regreso a València, donde tiene alquiladas cuatro hanegadas de tierras para cultivar bajo invernadero tomate valenciano en la localidad de Silla. De momento, trabaja 7.000 plantas que le dan una cosecha anual de 15.000 kilos, pero proyecta aumentar la superficie para alcanzar una hectárea (o sea, triplicar la producción), «para obtener más ingresos y poder alimentar a toda la familia» con los frutos del campo. Ghannouchi es un firme defensor de los invernaderos, en primer lugar porque le permiten sembrar en diciembre, gracias a la cobertura contra el frío y otras incidencias metereológicas que ofrecen estas estructuras,y recoger en mayo, en un momento en que hay poco producto en el mercado porque quienes producen al aire libre plantan más tarde y recogen también después: «Lo vendo a buen precio, unos dos euros el kilo, pero ellos pueden quedarse en ochenta céntimos porque cuando lo venden hay más producto y el tomate se abarata», además de que el calibre «es más pequeño por los efectos de la plagas». Este agricultor asociado a AVA-Asaja utiliza para cubrir sus cultivos plástico térmico con tres años de garantía, pero advierte de que, pese a todo, hay riesgos, como que «el viento y la lluvia rompan el invernadero. Me pasó hace tres años y lo perdí todo». Condiciones ambientales El técnico de AVA afirma que la apuesta por los invernaderos está directamente vinculada a tres factores: las condiciones ambientales, porque regulan la temperatura y la humedad, la posibilidad de hacer productos fuera de temporada y la lucha contra las plagas, en la que estas instalaciones son «más efectivas» en los tratamientos porque se realizan en espacios cerrados. Claro que no todo es de color de rosa, porque, según Navarro, hay diferencias en el producto. En su calidad, vamos. «Cuando cambias las condiciones de un cultivo y aceleras su desarrollo, las propiedades no son tan buenas. Si, por poner un ejemplo, produces en dos meses en invernadero en lugar de en tres al aire libre, el sabor no es tan bueno, aunque en general no hay grandes diferencias». Ghannouchi, por su parte, destaca otra de las bondades del cultivo a cubierto y es que posibilita un uso más intensivo de la tierra, en el sentido de que la producción a cielo abierto «no permite la siembre anual, a los tres años no hay tomate». En cualquier caso, el uso de invernaderos tiene costes de relevancia. Según el técnico de AVA, la cobertura con plástico puede alcanzar en la modalidad más barata los 40.000 euros por hectárea. Mucho menos onerosa es la opción de las mallas de nylon, que, según Sergio Navarro, «son muy efectivas para luchar contras las plagas y se están expandiendo». Son de fácil colocación, principalmente en árboles frutales, pero no protegen tanto como el plástico contra el frío y la humedad. «Si haces tomate en invierno, necesitas plástico. Si los cítricos están ambientados aquí, con la malla basta porque el frío te importa menos y te preocupan más las plagas», asegura. Además de las frutas y hortalizas, los invernaderos son territorio propicio para las flores y plantas ornamentales, con gran predicamento en la Comunitat Valenciana. En España, estos cultivos se extienden por una superficie de 5.300 hectáreas que producen por valor de 900 millones en 2021.