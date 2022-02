La escasez de microchips ha repercutido negativamente en las empresas tecnológicas, con plazos de entrega inéditos en la cadena de suministros y que retrasan los procesos de fabricación en las cadenas de montaje. En estos momentos es cuando la inversión en I+D se hace más necesaria, si cabe. Existe la creencia de que el I+D es algo propio de las grandes empresas. Cuando comentas con algún proveedor o empresa colaboradora pequeños si están trabajando en nuevos desarrollos, investigando y tratando de encontrar nuevas vías que nos permitan esquivar ciertas dificultades, la respuesta casi siempre es un … ¿qué? ¿nosotros? Si vosotros, quién si no. Recuerdo un caso que escuchaba en la radio sobre un constructor el cual no podía terminar el tejado de un cliente porque le faltaban unas piezas llamadas cumbreras. Por lo visto las cumbreras también están sufriendo la escasez general en la que estamos inmersos … pues el constructor llamaba a su proveedor pidiendo fecha de entrega y se enfadaba porque le daban meses de plazo. El proveedor le decía «usted me pide cumbreras, y yo quiero vendérselas … pero no me llegan, qué quiere que haga». Hay una respuesta, I+D. Ni constructor ni proveedor se habían parado a pensar si podría existir alguna opción diferente. Si es posible innovar utilizando algo ya existente para adaptarlo a nuestra necesidad. Por eso es tan necesario inculcar en nuestro tejido empresarial el I+D, apoyarlo, incentivarlo… que no sea solo cosa de los grandes. En Elios Car Wash tenemos claro que solo a través del desarrollo constante podremos avanzar. Nosotros sufrimos la escasez de suministros electrónicos en ciertos momentos, hemos tenido que adaptarnos. La adaptación al medio en las situaciones cambiantes, pensamos que es un ingrediente clave en las empresas, que en el trascurso de su existencia se verán sometidas a diferentes escenarios y circunstancias y solo aquellas que se adaptan al cambio y lo toman como un reto podrán reinventarse, crecer y ganar. En Elios Car Wash, fabricamos puentes de lavado para automóviles, competimos de tú a tú diariamente con multinacionales europeas, y sin complejos, aprovechamos nuestras fortalezas para adaptarnos, mejorar y seguir creciendo. Y nos diferenciamos con un trato cercano con el cliente y servicios de mantenimiento adaptados a sus necesidades. No entendemos las gamas en puentes de lavado, optamos por el mejor lavado y la mejor relación calidad-precio para todos nuestros clientes. Es nuestro valor añadido.