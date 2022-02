En un contexto marcado por la necesidad de recuperar el tiempo perdido y en el que empiezan a notarse de nuevo las ganas de fomentar la internacionalización de las compañías españolas, no debería perderse de vista por nuestros legisladores el seguir potenciando la atracción de inversión de extranjera. Estoy convencida de que profesionales del sector compartimos un sentimiento de decepción o fiasco cuando nos encontramos asesorando a una compañía española desde su constitución y, cuando ya está consolidada y en fase de expansión, se ve forzada a trasladar su domicilio o a constituir una matriz en una jurisdicción más «amigable» para la captación de inversión.

No cabe duda de que pueden existir razones de negocio totalmente legítimas para aceptar estas presiones, pero cuando no son lo suficientemente sólidas y/o compartidas por la compañía, se nos queda una espinita clavada a los abogados y fiscalistas que acompañamos a las empresas en este proceso. Si se hubiese dado una mayor visibilidad a nuestro régimen de entidades holding quizás sería ya lo suficientemente conocido a nivel internacional y parte de estas situaciones podrían haberse evitado.

En este sentido, parece mentira que exista un potente incentivo en nuestro ordenamiento fiscal nada menos que desde el año 1995: el régimen de las Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Este régimen fue introducido para atraer inversión extranjera con unos beneficios similares a los establecidos en otras jurisdicciones, como Luxemburgo y Holanda. Existen numerosos ejemplos de grupos multinacionales que se beneficiaron en su internacionalización de sociedades holding acogidas al régimen ETVE en España, que cada vez van pasando más desapercibidos.

Las sociedades holding españolas (las ETVE) pueden ser vehículos legítimos y adecuados para optimizar la fiscalidad, tanto para los grupos internacionales como para sus inversores, por dos motivos principales: en primer lugar, les es aplicable un régimen favorable que permite la no sujeción a tributación española (con el fin de evitar la doble imposición) de determinadas rentas para inversores personas físicas y jurídicas no residentes en España (por ejemplo, los dividendos); en segundo lugar, España cuenta con una amplia y ventajosa red de convenios con América Latina, que otras jurisdicciones no poseen, que permite optimizar la fiscalidad de los grupos internacionales.

Dado que este régimen favorece el mantenimiento en España de sociedades dominantes, aporta rentabilidad y un entorno seguro y estable en el que dirigir a un grupo societario internacional, no debería desaprovecharse esta oportunidad.

Por tanto, sería interesante que estemos abiertos a añadir a la balanza, entre aumentar o no la presión fiscal, otros retornos importantes para España como la creación de empleo y la reactivación de la actividad económica.