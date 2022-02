Este pasado viernes el conjunto del sector agrario valenciano (todas las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas), con el apoyo de numerosas entidades de la sociedad civil y ayuntamientos, volvió a salir a las calles de València demostrando su unidad y las ganas de revertir la situación actual. Más de 8.000 personas y 250 tractores llegaron a las calles del Cap i casal para expresar su hartazgo, angustiados porque no pueden sobrevivir de su trabajo. Lanzaron un SOS por la supervivencia del campo valenciano y pidieron medidas que garanticen una rentabilidad digna de las explotaciones agropecuarias. No pueden aguantar más tiempo subsistiendo con unos precios ridículos como los que representa en la actualidad la balanza de la injusticia y con unos costes de producción cada vez más altos por la subida de inputs como el gasóleo, electricidad, fertilizantes, piensos, etc. Y el problema es que no pueden repercutir los mismos en los precios de sus productos, como hacen el resto de los sectores de la sociedad. Así es muy difícil lograr que los jóvenes se queden en el sector. Una comparativa de las cotizaciones que perciben los agricultores y ganaderos por productos agrarios con el precio de artículos cotidianos evidencia el desequilibrio actual que resulta inasumible e injustificable. Un citricultor cobra por un cajón de 18 kilos de naranjas navelina lo mismo que cuesta un café, el precio que percibe un viticultor por 12 kilos de uva solo le da para pagar una hora de aparcamiento, para comprar una botella de champú un horticultor tiene que vender hasta 37 kilos de cebollas, un ganadero necesita vender 8 kilos de carne de cerdo para reunir el dinero que cuesta una entrada de cine, o un arrocero ha de vender 5 kilos de arroz para adquirir un refresco de cola. La sostenibilidad de los agricultores y ganaderos pasa por garantizar unos precios dignos, en línea de lo que establece la ley de la cadena alimentaria. Con eso solo ya se darían con un canto en los dientes. Al acto de València le seguirán otros ya convocados, el 10 de marzo en Alicante y el 20 de marzo en Madrid. Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a continuar la lucha. Desde el medio rural lanzamos un SOS y la sociedad y las Administraciones deben responder si están dispuestas a apoyarnos a los productores o prefieren grandes empresas o fondos de inversión en el sector que les da igual traer los productos de aquí o de terceros países.