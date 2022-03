València y el área metropolitana se quedan sin suelo

València y su área metropolitana se están quedando sin suelo a buen precio para nuevas promociones inmobiliarias. Los promotores no encuentran solares asequibles por el parón de los desarrollos municipales. La situación es especialmente complicada en la capital del Túria, que tiene el PAI de Benimaclet empantanado por las presiones de los vecinos y los vaivenes del Ayuntamiento. El coste de los solares en València ronda entre los trescientos y los seiscientos euros el metro cuadrado, pero el mercado se ha tensionado y ya se están ofertando suelos en Orriols a mil euros. Los expertos advierten de que esa cifra es inasumible porque los números no salen.

El suelo representa el 25 % del valor de una promoción y los gastos de edificación están por las nubes con un coste el metro cuadrado de entre 1.000 y 1.200 euros. Con estos números, en el caso del solar de Orriols una vivienda de obra nueva terminada superaría los 3.000 euros el metro cuadrado, un valor fuera de mercado y que solo se paga por inmuebles de calidad en el centro. Los analistas coinciden en que la única solución para que los precios de la vivienda bajen pasa por liberar más suelo y advierten de que la idea de colmatar la ciudad con los solares vacíos entre medianeras no es viable porque hay pocos terrenos para promociones de más de 60 viviendas, que son los proyectos que asumen las grandes inmobiliarias tras la desaparición del 95 % de los promotores valencianos después del estallido de la burbuja inmobiliaria. La consencuencia de estas tensiones en el mercado inmobiliario es que las promotoras están redirigiendo sus proyectos al segmento del build to rent (construir para alquilar) porque los jóvenes no pueden pagar el precio de los pisos. En la zona de expansión de Torrent (el PAI Parc Central) el 70 % de las promociones son de edificios de alquiler.

El promotor valenciano Vicente Llácer, presidente de grupo Ática, incide en que en València apenas quedan grandes solares libres y en los municipios del área metropolitana se están agotando. «La situación es muy complicada. Los planes generales de ordenación urbana (PGOU) tienen entre 20 y 40 años. Durante este tiempo no se han liberado suelos. Nadie tiene su PGOU en revisión porque se necesitan como mínimo cuatro años para aprobarlo y los políticos piensan que si no lo van a sacar durante su mandato para qué se van a desgastar. Es un problema muy grave porque se acaba el suelo. Terrenos hay pero no se desclasifica», subraya Llácer, que es el impulsor del PAI Molí d’Animeta en Quart de Poblet.

Un segundo problema es que el área metropolitana de València no está bien interconectada. «No hay una corona circular de metros o autobuses», destaca Fernando Cos Gayón, director de la Cátedra del Observatario de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). «La horquilla del coste del suelo en València está entre los 300 y los 600 euros el metro cuadrado. Con esos números puede salir una promoción. Sin embargo, empezamos a ver solares a 1.000 euros en zonas como Orriols. Es cierto que no se venden porque esos proyectos no tienen viabilidad, pero tensionan el resto de suelos de la zona», explica. Cos Gayón añade que en València prácticamente no hay suelo para promociones de más de 60 viviendas en el centro. Una de las pocas pastillas que quedan es un solar entre la calle Lepanto y el mercado de Rojas Clemente donde Aedas tiene en marcha un proyecto que implica la reurbanización de la zona.

Situación complicada

Santiago Valero de Palma, responsable de suelo de Olivares Consultores, coincide con el resto de expertos en la falta de solares de la capital. «En València hay escasez de suelo. Está el PAI de Metrovacesa en Benimaclet con el que no sabemos qué va a pasar en un momento en el que hay una gran demanda de suelo tanto para proyectos de viviendas en venta como de alquiler. El desequilibro que hay entre la oferta y la demanda y la subida de los costes de construcción (un 22 % en el último año) están provocando que las imobiliarias busquen alternativas fuera de la ciudad», apunta. El consultor inmobilario añade que muchos municipios del área metropolitana no despiertan el interés de los compradores.

El directivo de Olivares Consultores precisa que las últimas operaciones de compra se han cerrado en torno a los 500 euros el metro cuadrado en Benicalap, Patraix y el PAI de Moreras. En el barrio de Russafa el coste de los suelos está cerca de los 900 euros y ya es un valor que complica la rentabilidad porque los pisos se tienen que vender a más de 3.000 euros el metro cuadrado y la mayoría de las familias valencianas no pueden pagar esos precios. En el área metropolitana, los suelos están a 300 euros el metro cuadrado en Paterna y a entre 270 y 300 euros en Torrent. «En estos momentos, los municipios del área metropolitana solo despierten interés si son accesibles y ofrecen inmuebles a buen precio. La demanda en Torrent es muy local. El comprador que vive en València solo se va a Torrent si encuentra una vivienda con un precio ajustado», destaca.

El director general de la promotora valenciana Urbem, Miguel Esparza, lamenta que impulsar nuevos desarrollos en la capital y el área metropolitana es costosísimo porque tiene muchos condicionantes. Urbem posee el 27 % del suelo del PAI de Benimaclet (en el que había previstas más de 1.300 viviendas) y tenía intención de desarrollar terrenos en el PAI de Sant Marcel.lí donde el Ayuntamiento de València acaba de proyectar un corredor verde. «Hace años que no se desarrollan nuevos PAI porque es muy complicado y se trata de procesos con mucha incertidumbre que espantan a los inversores. ¿Quién va a invertir en el PAI de Benimaclet ahora que se ha convertido en un campo de batalla política? Nadie», sentencia. «Hace años, los planes de suelo se desarrollaban con más fluidez y había más certidumbre, pero eso ha cambiado. Ahora hay mucha incertidumbre con los costes. Terreno hay, pero no está clasificado y no se puede hacer nada en esos suelos», insiste.