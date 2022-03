El decreto de la Pinyolà siempre ha suscitado polémica. Este decreto se publicó hace casi 30 años, se ha ido renovando año tras año, y consiste básicamente en prohibir la colocación de colmenas a menos de cuatro kilómetros de una plantación de cítricos debido a que algunas variedades de cítricos híbridas eran polinizadas y se generaban pepitas, lo que suponía una pérdida de valor comercial. Este decreto desde el sector apícola siempre ha sido considerado como un injusto destierro, además de que les ha generado sobrecostes que han lastrado la economía de los apicultores. Esta situación ha provocado tensiones entre el sector citrícola y el apícola, y sin entrar a valorar el fondo de este problema enquistado, sí que hay que decir que desde la administración el trabajo que se ha realizado en las últimas décadas para tratar de buscar una solución ha sido escaso, pero ahora no es que sea insuficiente que lo es, además ahora se hace con nocturnidad y alevosía. Desde hace un par de años el sector apícola, representado por las organizaciones agrarias, más algunas asociaciones y ADS, se ha movilizado presionando a la conselleria para tratar de buscar una solución a través de manifestaciones y planteando planes de viabilidad para el sector. Desde UPA tenemos claro que aquí no vale una solución de ganadores y vencidos, y que es imperativo afrontar el problema desde el punto de vista de la necesaria convivencia de ambos sectores, y para ello sin duda es imprescindible un amplio consenso. Cual ha sido la sorpresa de algunos cuando un día nos desayunamos que la Consellería, junto con las cooperativas, AVA y La Unió se reunieron a espaldas del resto organizaciones agrarias a pactar un acuerdo que por supuesto no tiene el respaldo de los apicultores. UPA es una organización que siempre busca el consenso y el interés general, pero por lo visto la unidad de acción de las organizaciones agrarias, para algunas de ellas, es papel mojado y priman sus intereses. Cada uno que de explicaciones a sus socios, pero a la Consellería si que se las pedimos desde UPA ¿Como es posible que ante un tema de tanto calado como este no se convoque a todas las organizaciones agrarias y se negocie a nuestras espaldas? Este trato no solo es injusto, además también es indigno de una administración democrática.