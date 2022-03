El mercado global obliga a las empresas a mirar cada vez más al exterior para seguir creciendo, pero la internacionalización es un camino complejo que hay que recorrer sin urgencias, con una hoja de ruta clara y perseverando para que el aterrizaje tras ese salto sea suave. Para acompañar a las firmas valencianas en su tránsito hacia la comercialización de sus productos en el extranjero, la Cámara Valencia cuenta con el Club Cámara Internacional, un espacio pensado para promover la actividad económica del tejido empresarial valenciano y fomentar la internacionalización y la competitividad de sus compañías asociadas.

Para profundizar en esos objetivos, el ente cameral organizó, en colaboración con Levante-EMV, un desayuno informativo para abordar la internacionalización en la distribución comercial. Un tema que cobra mayor vigencia si cabe durante estas fechas debido a la alteración de los equilibrios comerciales que supone una guerra como la que se ha desatado en suelo europeo tras la invasión rusa de Ucrania. Ejerciendo de anfitriones estuvieron María José Mainar, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Julio Monreal, director general de Relaciones Institucionales de Editorial Prensa Valenciana y periodista de Levante-EMV.

Por su parte, asistieron como invitados Carla Vercher, directora de exportación de Bollo International Fruits; Tahiche Lacomba, director general de Avramar Alimentación; Rafael Lurbe, gerente general de Lurbel MLS Textiles; José Vicente Herrero, gerente general de Productos Velarte; José Miguel Zorrero, director de exportación de SPB Global Corporation; y Carlos García, director de comunicación de Bodegas Vicente Gandía.

Los asistentes narraron las experiencias de sus empresas con la internacionalización, una estrategia que se ha convertido en salvavidas de muchas compañías tras la crisis financiera que estalló en 2008, el papel de las marcas blancas —de las que todas las firmas presentes en el coloquio han sido fabricantes— en la gran distribución y, cómo no, los efectos de la guerra en Ucrania sobre las compañías valencianas con presencia en el exterior.

Lurbe fue el primero en abrir fuego. El gerente aportó contexto sobre su sector, el textil deportivo, para explicar que es un mercado «muy marquista» en el que es complicado abrirse hueco en nuevos países por la inversión que ello requiere. «Somos una empresa familiar de tres hermanos que estamos luchando contra multinacionales. Es muy difícil entrar de golpe, por eso nos centramos primero en el mercado nacional y ahora estamos saliendo, pero vamos país a país», dijo parafraseando el «partido a partido» que tanto éxito ha reportado al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

La alta especialización de la empresa de Ontinyent complica, según Lurbe, plantar cara a otras marcas solo por la vía del precio, por lo que apuestan por la calidad y el I+D en sus tejidos. Por eso, destacó que han detectado mercados como el suizo o el alemán que, gracias a su mayor poder adquisitivo «miran menos el precio y dan más importancia a la calidad. Eso nos hace más fácil competir». El gerente ahondó en este argumento asegurando que «si otros hicieran productos de nuestra misma calidad, les costaría el doble».

En las antípodas de Lurbel se encuentra Avramar, un gigante de la venta al por mayor de dorada, lubina, corbina y pargo que exporta a 32 países. Con una cuota de mercado del 45 % en los supermercados españoles y de un 30 % a nivel mundial, la batalla de esta firma es comenzar a vender con marca propia. «Queremos ser un Pescanova y salir del genérico, aunque sabemos de la dificultad de ponerle marca al pescado, que es algo muy poco habitual», explicó Lacomba.

Su reciente fusión con varias empresas griegas —Avramar ha adquirido los tres mayores grupos pesqueros del país— les ha hecho «dominar el mercado en un año», según narró su directivo, que destacó que esa posición de dominio es clave para vender fuera.

Zorrero validó esta tesis al asegurar que, en términos de internacionalización, «el tamaño importa, porque competimos contra gigantes». El caso de SPB es también singular, ya que desde hace 20 años han venido creciendo de la mano de Mercadona, de quien son interproveedores. «La internacionalización es compleja por el modelo previo de interproveedor» que manejaba la compañía de Juan Roig, añadió Zorrero. Si bien destacó que esa experiencia con Mercadona les ha valido para asesorar a otras grandes cadenas para «imitar el modelo» del supermercado valenciano.

En ese sentido, el directivo de SPB también hizo hincapié en que para jugar ahora ese papel de mentora ha sido clave el hecho de que la compañía «no se limita a fabricar lo que nos piden sino que somos nosotros los que innovamos y luego ofrecemos ese producto. Ellos lo testan y deciden si lo aceptan», relató.

Como representante de Bollo Fruits, Vercher destacó que su firma «ya exportaba en el siglo XIX» y que «no se concibe» su empresa sin vender fuera. «Estamos en un mundo global, en cuantos más sitios estés, mejor», aseguró en su intervención. Firme defensora de la internacionalización, reconoció que «el precio de las materias primas y del transporte ahora mismo complica ser competitivo», si bien afirmó que «tienes que estar, aunque sea menos rentable».

Herrero, en nombre de Velarte, apuntó otra ventaja de vender al exterior: «Permite diversificar en mercados que están en otros ciclos económicos, lo que diversifica riesgos». Asimismo, se mostró como un firme defensor de que las empresas desarrollen un plan estratégico antes de dar el salto internacional. «Antes se improvisaba, pero ahora hay mucho análisis de datos, de tendencias...y la Cámara es la mejor herramienta para eso», celebró.

Asimismo, también destacó la importancia de «priorizar» dónde expandirse. «Los lugares a los que exportar son muchos, pero la munición es limitada. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que elegir recientemente entre Portugal o Miami y hemos optado por el más cercano», dijo. Además, Herrero expuso la necesidad de tener «paciencia» porque «se tarda en ser rentable».

El caso de Vicente Gandía se asemeja al de Bollo. «Exportamos desde el inicio, cuando se comercializaba a granel y sin marca», explicó García. La tercera generación de la saga descubrió que con el granel «no saldremos de pobres» y en los años 90 arrancaron su salida al exterior, cuenta el director de comunicación. Hoy tienen presencia en un centenar de países, con EE UU, Canadá, México, Países Bajos y Alemania como puntales, según García.

Además de exportadoras, todas las compañías presentes en el encuentro empresarial tienen en común el ser o haber sido interproveedoras de grandes cadenas. Casi al unísono, los directivos destacaron que es una vía beneficiosa pero siempre que no derive en una excesiva dependencia de ese cliente. Mainar refrendó que exponerse demasiado es un «riesgo tremendo». De hecho, las seis firmas están trabajando para reducir la cuota de negocio que supone esa actividad. Velarte fija el tope en un 20 %; SPB quiere rebajar la cuota de Mercadona del 80 % actual al 30 % y Avramar no pasa del 10 %. Lurbel, que produce un 70 % con marca propia, quiere llegar al 100 %. Por su parte, Bollo y Vicente Gandía aseguraron que la marca blanca supone un porcentaje ínfimo de sus ventas y no tienen un límite marcado.

Sobre el impacto del conflicto bélico el diagnóstico fue también similar. Todos relataron que viene a agravar el principal problema que sufren sus negocios desde el estallido de la pandemia: el aumento de los costes productivos por el precio disparado de la energía y de las materias primas y los fletes. Esto obliga, según Vercher, «a ser más eficientes y analizar los gastos al céntimo». García aseguró que es un momento «de incertidumbre que recuerda al inicio de la pandemia» mientras que Zorrero vaticinó que «muchas empresas no van a poder resistir el aumento de costes». Más a llá de la crisis de precios, otras firmas como Velarte ya sufren escaseces, como la que sufre el aceite de girasol. «Nadie garantiza el abastecimiento a partir de junio», alertó Herrero. Igualmente, Lacomba aseguró que su principal materia prima para alimentar a los peces, el trigo, está disparado y habló de «especulación».