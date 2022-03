Divorcios y herencias disparan las ventas

Las ventas de casas heredadas y de parejas que se divorcian se han disparado durante la pandemia. El porcentaje es especialmente acusado en grandes ciudades como València. El año pasado aumentaron un 40 % los encargos de venta de viviendas heredadas y un 50 % las derivadas de una separación o un divorcio, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La proporción es más acusada en el mercado de lujo. Las causas se deben al incremento de mortalidad entre las personas más mayores a causa del coronavirus y al aumento de las rupturas familiares tras el confinamiento. En el caso de las herencias, muchas de las propiedades acaban en el mercado inmobiliario porque la mayoría de los herederos «tiene resuelto el problema habitacional». Las inmobiliarias advierten de que en los próximos meses saldrán al mercado más propiedades de este tipo. En la Comunitat Valenciana los herederos disponen de seis meses para liquidar el impuesto de sucesiones y tienen otros seis meses de prórroga.

Según los datos del INE, en todo el ejercicio 2021 se transmitieron en España 198.939 inmuebles residenciales vía herencias (27.455 en la Comunitat Valenciana), la cifra más alta de la serie histórica que empezó a recopilar el organismo de estadísticas en 2007. Los expertos afirman que hay motivos estructurales y coyunturales que están detrás de estos números: desde la tendencia demográfica en España hasta la cantidad de fallecidos que ha dejado la pandemia del coronavirus. La pandemia se cobró el año pasado la vida de 4.897 valencianos y las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 2,5%. En estos casos de viviendas compartidas, los propietarios tienen que hacer una extinción de condominio, trámite que se puede alargar si surgen desacuerdos. En el caso de los divorcios, hay casos en el que uno de los miembros de la pareja rota boicotea las visitas.

«Cuando la propiedad de un inmueble recae en varias personas, cómo sucede en la mayoría de las herencias y divorcios, es normal que una de las partes interesadas renuncie a la propiedad para evitar contraer deudas como un préstamo hipotecario, ahorrarse papeleo o simplemente porque cree que necesita cambiar de hogar para una nueva vida. Desde el estallido de la pandemia, las operaciones que requieren una extinción del condominio son cada vez más habituales. No se trata de operaciones sencillas dado el posible conflicto de intereses entre las partes», advierte Toni Expósito, CEO de la red inmobiliaria Comprarcasa.

La extinción de condominio no es una transmisión patrimonial al uso y, por tanto está exenta del impuesto de transmisión de bienes patrimoniales, según destaca Comprarcasa. Sí es necesario abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, subraya que el incremento de ventas de viviendas heredadas y de parejas rotas es especialmente intenso en el mercado de lujo. «El 75 % de las transacciones que cerramos el año pasado era de inmuebles que procedían de una herencia o un divorcio. Durante la pandemia se han multiplicado las herencias de padres que han fallecido a causa de la covid y los divorcios de parejas que no llevaron bien el confinamiento».

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, indica que el año pasado se cerró una parte importante de herencias de personas fallecidas durante los primeros meses de la pandemia, lo que ha contribuido a incrementar las operaciones. Según la estadística de la Conselleria de Sanidad, en 2020 perdieron la vida a causa del coronavirus 3.266 personas y el año pasado fallecieron 4.897 (aunque algunos investigadores sostienen que el impacto de la pandemia es mayor). Los expertos coinciden en que muchas veces, antes de aceptar la herencia los herederos piden tasaciones para aproximar el valor de la transmisión al de mercado. Estar al tanto de las cargas que conlleva una herencia antes de aceptarla es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta y que conduce, en el caso de no poder cumplirlas, a optar por vender el inmueble. «Hay fallecidos que han dejado en herencia varias viviendas y los herederos no pueden asumir los impuestos. Esto le aboca a tener que poner las propiedades en venta para poder asumir las herencias. Es esencial hacer cuentas», apunta el portavoz de los API. Vicente Díez añade que sí han notado un aumento importante de ventas de viviendas heredadas y de inmuebles por divorcios. «En el caso de las separaciones, el confinamiento implicó meses de una convivencia intensa que muchas parejas no han superado», señala.

Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), apunta que el principal problema de la venta de una casa heredada es la valoración del inmueble. «El problema de las herencias es que muchas veces los herederos se fijan una cantidad a repartir que no es realista», afirma García. La representante de las inmobiliarias valencianas reconoce que las operaciones se pueden complicar en el caso de los divorcios. «Hay parejas que no tienen problemas y otras que son conflictivas. Hay casos en los que uno los dos no quiere vender y sabotea las visitas. Muchas veces tenemos que hacer de psicólogos», revela.

Isabel Andrés, directora de producto de Percent Servicios Inmobiliarios, confirma el incremento de las operaciones derivadas de herencias o de divorcios. «El 22 % de nuestras operaciones de 2021 estaban vinculadas a una herencia y el 20 % a divorcios. Es una cantidad importante», afirma.

La directiva de Percent subraya que durante la pandemia se han disparado los divorcios y aclara que este tipo de ventas normalmente no llevan aparejadas una rebaja. «En la mayoría de los casos han intervenido previamente los abogados y han llegado a acuerdos. Este tipo de inmuebles llega con una tasación previa que fija el valor. Normalmente, si la hipoteca ya está pagada se parten el dinero y lo invierten en la compra de otra vivienda. Si todavía quedaban deudas se suelen ir de alquiler».

En el caso de las herencias, Isabel Andrés asegura que los herederos suelen ser bastante racionales y no complican las operaciones. «Son transacciones complejas porque implican varios trámites, pero salen adelante», señala la directora de producto de Percent.