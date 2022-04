Pese a lo extraordinario de aquella crisis, las empresas valencianas han mostrado una gran resiliencia a las consecuencias económicas de los confinamientos y las restricciones a la movilidad que durante dos años aquejaron a la autonomía por la covid. Las medidas de apoyo del Gobierno y el esfuerzo conjunto de empresarios y trabajadores permitieron a las mercantiles salir más o menos indemnes de la pandemia. Pero justo cuando las aguas se estaban calmando y la economía valenciana parecía surfear con brío la recuperación -eso sí, con el nubarrón de los precios, sobre todo los de la energía, en el horizonte-, Rusia invadió Ucrania y la Unión Europea y Estados Unidos decidieron en respuesta imponer severas sanciones a Moscú que han agravado los costes de la energía y provocado serias rupturas en las cadenas de suministros. Así que todo ha saltado por los aires y el continente ha entrado en terra ignota. La inacción inicial del Gobierno provocó además una huelga de transportistas de casi dos semanas que ha trastocado aún más el abastecimiento de familias y empresas y las medidas finalmente aprobadas están lejos de recibir aplausos entre los patronos valencianos.

Este es el contexto en el que el pasado jueves se celebró un encuentro organizado por Levante-EMV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en el marco de su colaboración anual, en el que representantes de algunos de los sectores más damnificados por el conflicto bélico explicaron cómo les está afectando la guerra y cuáles son las soluciones que reclaman. A la mesa de debate, moderada por Julio Monreal, director general de Relaciones Institucionales de Editorial Prensa Valenciana, se sentaron el presidente de la patronal del transporte FVET, Carlos Prades, el máximo dirigente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marian Cano, el secretario general de la patronal azulejera Ascer, Alberto Echavarría, la directora de Relaciones Institucionales de Embutidos Martínez, Leonor Sáiz, la CEO de la empresa del sector químico Blatem, Nuria Luna, y la directora general de la patronal autonómica CEV, Inmaculada García. El alza de costes de la energía y las materias primas y las dificultades logísticas por la huelga de transportistas son un lamento general.

Números

Echavarría puso números encima de la mesa. Hace un año, el gas, del que la cerámica es consumidor masivo, estaba a 16 euros el megavatio. Ahora ha escalado a 118. «Por encima de 65 es inviable producir. De ahí que muchas empresas estén tomando decisiones, como parar la producción, pese a que hay un pico de demanda y el sector podría estar creciendo mucho. Pero no, tenemos ya 4.000 trajadores en ERTE, el 25 % del total, y es previsible que en abril ese número aumente», afirmó el secretario general de Ascer, quien también detalló la escasez en materias primas en una actividad en la que el 75 % de las arcillas y caolines que utiliza venían de Ucrania. Es una carencia que afecta a todo el sector en Europa y, «como todos estamos buscando alternativas, los precios se han disparado».

Como admitió el mismo Prades, en el transporte el panorama de desolación es muy similar: «Nuestra materia prima es el diésel y su subida está siendo sangrante. Hasta febrero, el coste del combustible se había incrementado un 50 % y los márgenes eran muy pequeños. La guerra lo ha disparado todo». El presidente de FVET recordó que la pandemia provocó una carencia general de microchips al sector del automóvil, lo que ha generado problemas para comprar camiones y, cuando se adquieren, los precios también son elevados.

Desde la óptica del sector alimentario, Leonor Sáiz no duda en calificar lo que está sucediendo como «una tormenta perfecta» que está provocanco la «pérdida de tejido empresarial irrecuperable por los costes y la crisis de aseguramiento de la materia prima». En su opinión, el sector no tiene margen para más ajustes y destacó que el alza de costes energéticos está coincidiendo con un momento en que las empresas están haciendo una gran apuesta por las energías renovables.

Desde el sector agrario, Cristóbal Aguado recuerda que esta actividad sufre los efectos de la guerra desde las sanciones a Rusia en 2014 por la anexión de Crimea. Desde entonces y hasta la invasión, solo vendía a aquel país vino. Nada de cítricos. Pero hay más, porque desde lospaíses en conflicto llegaban piensos, abonos y herbicidas, que ahora faltan, con lo que se encarecen los costes para una actividad que también padece una subida del 300 % en la energía -la electricidad es indispensable para obtener el agua subterránea que riega los cultivos de regadío- y que sufre desde hace tiempo enormes dificultades para trasladar esos incrementos a los precios de mercado. Más de 160.000 hectáreas de tierras se han dejado de cultivar, según dijo.

Marian Cano recordó que el calzado es una actividad «muy sensible a la movilidad», motivo por el cual padeció singularmente la pandemia de covid. «Esperábamos recuperarnos en 2022, porque en 2021 las exportaciones ya crecían un 12 %, pero el panorama ha cambiado con la guerra y ya sabemos que 2022 no será el año de la recuperación». Además, Rusia era el décimo mercado para esta actividad. A la pérdida de ese destino se suma «la preocupación por un posible efecto contagio en países limítrofes» y que la caída de la demanda se extienda. Por si todo esto no fuera poco, el calzado es un sector de temporadas, que fabrica con antelación, con contratos de suministro de materias primas más a largo plazo y ahora «no tenemos garantías de mantener los precios cuando nos lleguen los suministros» pactados.

Desde el sector químico, Nuria Luna afirma que la guerra «es la punta del iceberg de un problema que arrastrábamos desde la pandemia». «La crisis de materias primas provoca escasez y nos impide producir algunos productos y, por tanto, suministrarlos a nuestros clientes. Y, además, es difícil conseguir suministros alternativos». Luna asegura que la banca «está ayudando, pero a un precio...» No hay políticas especiales como sucedió durante la covid y recurrir al crédito bancario, como coincidieron los asistentes, comporta el problema de devolver el dinero en un momento en que la mayoría de empresas no generan ingresos suplementarios o suficientes. Más bien al contrario.

Durante su intervención, la directora general de la CEV, que auguró más ERTE por el alza de costes y pidió «hacer una reflexión en la negociación colectiva porque equiparar los salarios a la inflación va a ser imposible», dejó constancia de cómo la Generalitat y el Gobierno central han asumido 22 de las propuestas de la patronal valenciana para hacer frente a la crisis provocada por la guerra, como las ayudas directas a los sectores, aunque no ha sido igual con otras como los ERTE sectoriales. Los datos de Inmaculada García dieron pie a analizar el alcance de las medidas gubernamentales, sobre las que hubo coincidencia en que son cortoplacistas e insuficientes. «Un parche», dijeron varios de los intervinientes. Echavarría, por ejemplo, explicó que las empresas ceramistas podrán recibir una ayuda máxima de 400.000 euros, cuando el gasto por el consumo de gas asciende a dos millones. «Calderilla», dijo antes de añadir que el resto «van dirigidas al votante». Prades también expresó su descontento: un pago directo de 1.250 euros por camión «cuando soportamos 750 euros de sobre costes al mes por vehículo». Para Cristóbal Aguado, los 342 millones destinados al sector primario «no se van a notar. Hacen falta medidas estructurales». Por su parte, Marian Cano, que auguró un movimiento de relocalización industrial, demandó bajar la presión fiscal y Nuria Cano considera que las «pobres» medidas del Gobierno «van destinadas a una parte de la sociedad que no es la industria» .

¿Cómo se puede actuar para rebajar la tensión? Para Sáiz, las soluciones para esta delicada situación pasan por tomar las medidas necesarias para garantizar los suministros y por adoptar decisiones tendentes a reducir los costes, energéticos y laborales, y los impuestos. Pero no solo eso, sino que abogó por que, en una coyuntura tan delicada como la actual, las administraciones públicas aplacen medidas legislativas como las relacionadas con los residuos o los envases para no sobrecargar las mermadas condiciones de las empresas. Son propuestas de carácter genérico en las que coinciden los restantes sectores económicos, más allá de sus particularidades.

Salvador Navarro: "Las prohibiciones ya las vivimos en otra época"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, se mostró crítico con la decisión del Gobierno de prohibir a las empresas los despidos por la subida de los costes energéticos: «Las prohibiciones ya las vivimos en otra época. Estamos en democracia. Percibo un lenguaje demagógico [por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz] de reñir a los empresarios. Ella debería tener empatía con los empresarios». En relación con esto, destacó la especialmente delicada situación de la cerámica, muy dependiente del consumo de gas, y afirmó que a este sector «habrá que darle un solución de flexibilidad interna», aunque añadió que «los empresarios no queremos despedir».

Asimismo, criticó «la inacción» del Ejecutivo durante la huelga de transportistas: «Si se hubiera parado la violencia, la situación no habría sido tan negativa, porque mucha gente no trabajó solo por miedo» a los piquetes.

El líder de los empresarios valencianos recordó que los problemas de los costes energéticos son anteriores a la guerra en Ucrania y reclamó un pacto de estado por la energía para establecer unas directrices respecto a la configuración del mix que acaba marcando los precios.