Julián López Milla: "En el puerto de Alicante apostamos por las mercancías y la nueva terminal así lo demuestra"

Tras una larga trayectoria en el mundo de la política, en la que ejerció como secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, entre otros cargos, Julián López Milla regresaba el año pasado a la docencia ejerciendo como profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA). Ahora, tras recibir la llamada del jefe del Consell, Ximo Puig, ha decidido volver a la primera línea de la actividad pública asumiendo la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante, cargo en el que sustituye al recientemente fallecido Juan Antonio Gisbert.

¿Alicante ha vivido de espaldas al Puerto?

El Puerto se ha visto, por una parte de la ciudad, al menos, como un espacio incómodo, un lugar extraño en el que se desarrollaba una determinada actividad. Pero yo creo que es porque no se conoce el movimiento económico que se desarrolla aquí. Yo mismo me he visto sorprendido por el mismo. Y luego, por otro lado, algunas de esas actividades tradicionalmente han tenido mala prensa por los problemas que han generado, especialmente, por ejemplo, los graneles. Sin embargo, considero que estamos empezando a superar esta etapa.

Había dejado la primera línea política y regresado a la Universidad. ¿Cómo ha acabado de presidente del Puerto?

Efectivamente, yo había abandonado la actividad pública en mayo del año pasado y no me planteaba volver a ella. Pero, bueno, se dio la situación personal del propio Juan Antonio Gisbert, con quien yo había hablado muchas veces sobre lo que se estaba haciendo en el Puerto durante estos años. La primera vez que él me contó sus proyectos creo que fue en 2018, por lo que estaba bastante al tanto de las cosas que ocurrían aquí. La necesidad de buscar un relevo rápido por sus circunstancias personales me llevó a aceptar la tarea. Sabía que los proyectos estaban muy bien diseñados, los objetivos muy claros y que llegaba a un sitio donde había mucho trabajo hecho y muy bien hecho. Así que todo ello me animó a aceptar la propuesta del presidente de la Generalitat.

¿La Generalitat está apostando lo suficiente por el Puerto?

Está apostando de forma clara. Si hablamos de lo que es la reorientación de actividades que se está llevando a cabo en el Puerto, hay un liderazgo muy claro de la Generalitat a través de la Sociedad de Proyectos Temáticos y de Distrito Digital. Antes de final de año los espacios destinados a la apuesta que hace la Generalitat por la innovación y por la tecnología estarán listos. También la llegada de Accenture se produjo de la mano de la Sociedad de Proyectos Temáticos. Tenemos otros proyectos en marcha, singularmente dos que son sobradamente conocidos, con la Conselleria de Innovación. Uno para usar el Puerto como zona de pruebas de vehículos inteligentes y otro para un cable submarino de alta capacidad para la conexión de los centros de datos.

¿Cuál es la asignatura pendiente del Consell con el Puerto?

Todos los proyectos de la Generalitat están en marcha, y no solo por el bien del Puerto, sino del conjunto de la ciudad. Aparte de los citados, hay que hacer referencia a la Ocean Race que se celebra el año que viene, y que es una prueba que cuenta totalmente con el respaldo de la Generalitat, que es quien hace la aportación económica. Con todo, seguro que, cuando nos sentemos con ellos, que todavía no lo hemos hecho, vamos a tener alguna idea nueva para poner en marcha. Me gustaría que hubiera una aportación relevante al enclave empresarial logístico y tecnológico que ahora mismo se encuentra en fase de diseño, pero que tenemos que aterrizar para concretar.

¿Teme que las discrepancias políticas existentes entre el Consell, el Ayuntamiento y la Diputación puedan encontrar un campo de batalla en el ámbito del Puerto?

Yo creo que no. Una de las muchas cosas buenas que hizo Juan Antonio Gisbert fue tejer alianzas y complicidades. El Puerto es un organismo estatal, y es cierto que al presidente lo designa la Generalitat, pero luego el alcalde está presente en el consejo de administración . Si somos capaces de darnos cuenta de la necesidad de llegar a acuerdos y de tejer consensos, el Puerto puede ser un espacio de oportunidades para todos. Por contra, no debe ser un enclave en el que se traten de buscar ventajas políticas, porque sería un fracaso para todos. Mi intención es la de hablar con todo el mundo y de hacer ver que todos los proyectos que aporten al Puerto también van a aportar a la ciudad.

El Puerto está apostando por potenciar el tráfico de mercancías e incluso proyecta una nueva terminal...

Lo tenemos muy claro y la apuesta por la nueva terminal lo demuestra. Lo que hay detrás son unas perspectivas muy claras de crecimiento del tráfico de contenedores a largo plazo. Todas las previsiones muestran que hay un crecimiento muy relevante y el Puerto de Alicante no se podía quedar atrás. Era necesario ampliar nuestra capacidad y hemos tenido la fortuna de que ha habido una empresa, como JSV, que estaba claramente interesada en tener una terminal dedicada a ello. Gracias a esta nueva infraestructura, durante dos décadas, Alicante va a tener garantizada la capacidad para gestionar todos los contenedores que lleguen a nuestros muelles.

En un contexto como el actual, ¿puede Alicante competir con otros puertos?

El de Alicante es un puerto pequeño en comparación con otros que tenemos cerca, como los de València e incluso Castelló. Sin embargo, tenemos la capacidad de ofrecer algunas posibilidades que no ofrecen los puertos más grandes. Un puerto donde los trámites se pueden hacer rápido y donde no se genera el nivel de burocracia y el nivel de complejidad operativa que hay en los puertos grandes. Y yo creo que, además, nosotros tenemos alguna ventaja importante en relación con los tráficos que se producen con las Islas Canarias, que son una fuente de oportunidades que tenemos que aprovechar. Y luego está el tema del Corredor Mediterráneo, que cuando vea la luz nos va a conectar con la red ferroviaria y nos va a ofrecer muchas posibilidades de crecimiento. Lamentablemente, es un proyecto que se está demorando más de lo previsto, pero va a marcar un hito porque , insisto, ofrecerá muchas posibilidades de tráfico de mercancías .

¿Cómo se encuentra el proyecto del Palacio de Congresos?

El Palacio de Congresos es un proyecto que Alicante necesita desde hace mucho tiempo. Y desde el punto de vista de la Autoridad Portuaria estamos llevando a cabo todos los trámites necesarios para que ese palacio se puede establecer en el recinto. En un plazo de alrededor de un año tendremos toda la tramitación administrativa, y, a partir de ahí, es a las administraciones a las que les corresponde impulsar ese proyecto.

Palacio de Congresos, sede de Distrito Digital y, posiblemente, de la Cámara de Comercio. ¿Hacia dónde avanza el Puerto?

El Puerto está en un proceso de transformación radical. Porque no solamente es que va a seguir mejorando su integración en la ciudad, es que las propias actividades portuarias tradicionales se van a transformar de una manera muy relevante, con la nave automatizada de los graneles, la nueva terminal de contenedores, el Distrito Digital, el enclave empresarial logístico y tecnológico que estamos empezando a diseñar. A mí lo que me gustaría para los próximos años es que el Puerto de Alicante fuera capaz de generar lo que se llama economías de aglomeración, es decir, que fuéramos capaces de desarrollar una serie de actividades que se complementaran entre ellas, y que lo hicieran de manera tal que atrajeran a empresas que ahora mismo ni se plantean venir.

¿En qué medida puede afectar la crisis a los proyectos que están en marcha?

Es cierto que podemos asistir a una cierta ralentización de la actividad económica durante algún tiempo. Lo que ocurre es que los proyectos que estamos diseñando en el Puerto son de muy de largo plazo y, además, apuestan por actividades completamente innovadoras, por lo que no les debe afectar demasiado. Y en el caso de las actividades portuarias más tradicionales, estamos viendo cómo en el caso de los cruceros no se ha producido una afección importante y en el del tráfico de contenedores o de los movimientos de graneles tampoco. De hecho, antes de que estallara el conflicto con Ucrania, el crecimiento de la actividad era espectacular. Se ha ralentizado algo, pero no de forma relevante.