Una Europa de mentirosos

De mentirosos, de hipócritas y de fariseos. La clase política de la UE parece estar plagada de ellos. Basta con ver el modo premeditado e inmoral con el que están sacrificando a la agricultura europea a cambio de otros intereses comerciales. Como consecuencia del clamor del campo (véase el 20M Rural, la mayor manifestación agraria de la historia reciente en España) el ministro Luis Planas por fin se ha dignado a llevar a Bruselas la reivindicación de la reciprocidad, es decir, pedir algo tan básico como que las importaciones de terceros países que quieren entrar al mercado europeo tengan que cumplir lo mismo que se nos obliga a los agricultores de casa. Ha preferido llamarlas cláusulas espejo, pero es lo que pedimos para competir en igualdad de condiciones y no seguir siendo sustituidos por una competencia desleal. Esta semana la consultora Europe Jacques Delors ha emitido un estudio que analiza esta cuestión y concluye que la UE puede imponer los estándares exigidos aquí a las importaciones foráneas «por razones de salud humana, animal y vegetal», pero en cambio «es más difícil justificar medidas con efectos externos cuando se refieren al bienestar animal o a la protección del medio ambiente» porque podría incurrir en «proteccionismo encubierto». ¿Hasta qué punto es verdad esta conclusión? Porque si fuera así y la UE no pudiera extender a los países terceros que quieren enviarnos comida nuestras mismas exigencias medioambientales, no tendría ningún sentido el Pacto Verde Europeo que va a restarnos competitividad frente a esas importaciones más contaminantes. Es incongruente e inútil pretender luchar contra el cambio climático solo en Europa, apoyando, por ejemplo, que los cultivos ganados con la deforestación del Amazonas dejen sin precios dignos a los cultivos valencianos que cumplen con la normativa más sostenible del planeta. La rentabilidad está contra las cuerdas mientras no se arregle este disparate. El último informe del Ministerio de Agricultura cifra el endeudamiento crediticio del sector en 21.853 millones, lo que equivale al 75% de la Renta Agraria Anual. A esta marcha acabaremos con la producción europea. ¿Acaso es ese el verdadero objetivo que persiguen los políticos de la UE? ¿Aspiran a destrozar la agricultura local para multiplicar las importaciones y vender a esos países otro tipo de bienes? Si es así, que lo digan abiertamente y no sigan con esta pantomima pseudoecologista que solo se cree quien no pisa el campo.