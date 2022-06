Entrar en Bolsa hoy: ¿acierto o temeridad?

Los pequeños ahorradores buscan la manera de sacarle más provecho a su dinero. Ante la falta de atractivo de productos financieros como los depósitos, muchos se cuestionan cómo aprender a operar en la Bolsa. Sin embargo, a día de hoy, iniciarse en este mundo puede parecer una carrera de obstáculos por los efectos de múltiples factores, como el conflicto bélico en Ucrania o los niveles de inflación. La evolución de los principales índices bursátiles en lo que va de año muestra el panorama internacional: en Europa, el Eurostoxx 50 ha caído un 12,54%; en Estados Unidos, el S&P500 y el Nasdaq se han dejado un 13,95% y un 23,33% respectivamente en 2022; y las pérdidas del Nikkei 225 alcanzan ya el 4,79% en Japón. La cautela puede paralizar los primeros pasos, o a quienes tengan en mente reinvertir después de una retirada a tiempo. Entonces, ¿es mejor dejar el dinero en la cuenta?

«Siempre es buen momento para empezar a invertir en la Bolsa. Y cuanto antes se empiece mejor», afirma Jordi Andreu, profesor de OBS Business School, quien también señala que a pesar de las bajadas lo importante es invertir a largo plazo, periodo en el que acostumbran a diluirse estas caídas. Los analistas no tienen una varita mágica para predecir cuándo se iniciará el repunte o en qué momento terminará la crisis con el nivel de incertidumbre actual, sin embargo, destacan que cuando el mercado ha caído y se encuentra en mínimos «es un buen momento para entrar», como indica Antonio Castelo, analista de iBroker.

Los fondos europeos ‘Next Generation EU’, por otro lado, dan pistas sobre en qué áreas clave se puede centrar la atención a la hora de invertir. Antonio Castelo llama a fijarse sobre todo en «lo relacionado con el medio ambiente». Asimismo anima a atender a aquellas empresas relacionadas con las energías renovables, la movilidad, la industria y la renovación de edificios, que recibirán más de un tercio de los fondos. Como ejemplos en España, el analista cita a empresas como Endesa, Telefónica o IAG, que ya han ofrecido proyectos basados en estas líneas de trabajo. De hecho, al contrario que en años anteriores, el mercado español está funcionando mejor que el europeo y que el americano en el parquet. En mayo despuntó por encima de las principales bolsas mundiales con una subida del 3,11%.

En tiempos de crisis funcionan mejor lo que se consideran sectores defensivos relacionados con la alimentación, las eléctricas, las ‘utilities’, la telefonía o los bancos, porque ofrecen productos o servicios que la gente compra haya o no crisis, explica también el profesor. Y cuanto más diversificada sea la inversión, menor será el riesgo.

A nivel macroeconómico se deberá poner en el foco la desconexión de Rusia del sistema financiero internacional, el incremento de los tipos de interés a un ritmo acelerado y el elevado nivel de inflación, además de la política de covid cero de China. Por ejemplo, la subida de tipos de interés afecta al endeudamiento de las empresas, por lo que se aconseja priorizar las que disponen de balances sólidos. La energía funciona muy bien con las disparadas inflaciones, así como el sector del gas. Por otro lado, las cuarentenas obligatorias y los confinamientos a la población en China tienen su impacto económico y «produce desabastecimiento de productos en muchos sectores y países», según Andreu.

Las empresas tecnológicas presentan a su vez una elevada afectación por el aumento de los tipos de interés. Además, la fuerte corrección de precios en las acciones que han tenido las más grandes en los últimos meses no se espera que revierta a corto plazo. «El exceso de liquidez se canalizó en productos modernos como las tecnológicas, que alcanzaron precios totalmente desorbitados creando lo que ya se determina como burbuja», añade el profesor de OBS Business School.

Los expertos también recuerdan que siempre es necesaria una formación previa para distinguir qué empresas tienen realmente valor y cuáles no. Conocer aspectos como la capacidad para generar caja, el balance, o la tendencia del sector para hacer un análisis de valor, mientras que el análisis técnico se basará en el estudio de los propios gráficos. «Combinar ambos métodos es lo ideal», explica Ángel Pérez, analista de Renta 4.

Formación y sentido común

Como herramientas para llevar a cabo las inversiones, «los ‘brokers’ digitales invierten la gran mayoría directamente en acciones. Y la ventaja es que las comisiones son bajísimas respecto a los más tradicionales», según Andreu. De hecho, el 32% de los inversores ‘millennials’ -nacidos entre 1981 y 1996- aumentaron sus actividades comerciales de bolsa en línea a raíz de la pandemia, según el estudio ‘Five financial truths about Millennials at 40’ de Natixis.

En cualquier caso, las recomendaciones se basan en invertir solo el capital sobrante, utilizar el sentido común, ser constante y tener paciencia. Aunque siempre estarán al alcance de todos productos financieros como los fondos de inversión indexados, que replican los índices bursátiles y que se pueden contratar a través de las entidades gestoras.