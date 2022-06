Esta semana desde Draper B1 hemos podido compartir la experiencia, junto a otros miembros del ecosistema de emprendimiento y startups valenciano, de disfrutar The Next Web Conference en Amsterdam. Ya solo para empezar, siendo uno de los mayores eventos de tecnología actualmente en Europa, era una realidad observar que apenas había participación española. Dato a tener en cuenta y que ya refleja cuál es nuestra posición. Pero lo más curioso es que se puede palpar la visión que desde otras partes de Europa se tiene de España. A pesar de los grandes avances que vamos haciendo en tecnología y de que han ido surgiendo varios unicornios, cuando realmente hablas con inversores del norte de Europa, ven España como unos cinco años atrás.

Sus argumentos son la menor cantidad y tamaño de las tecnológicas españolas. Un buen ejemplo es Glovo, que ha terminado integrándose en Deliveroo. En decir, nos sigue costando hacer grandes líderes globales.

Otro de los puntos de argumentación es que dichas empresas españolas no son realmente tan tecnológicas, sino más bien empresas de servicios que utilizan una capa de internet. Claro, en estos casos, realmente la tecnología no es el diferencial sino un vehículo o camino, y aunque cosechen éxitos, no son únicas, disruptivas, no son un potencial unicornio.

Finalmente, otro de los argumentos es la falta de talento senior que haya gestionado empresas con miles de empleados y que, por tanto, pueda lanzar, apoyar o impulsar nuevas compañías con gran ambición y visión global, y menos que entre su plantilla tengan gente que ya ha pasado por ahí y tienen la experiencia de haberlo hecho antes.

Es evidente que hemos tenido una gran evolución pero que nos queda mucho camino por andar. Hay cierta falta de madurez del sector si se compara con Reino Unido, Alemania o incluso países nórdicos.

Sigamos en este buen camino, aprovechemos la ventaja del gran mercado que es el español, y tratemos de recortar esos 5 años, a base de buen hacer y crecer como ecosistema. Mucha ambición y visión global saliendo de España cuanto antes.